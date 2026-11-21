AI摘要 文章摘要整理： 紐約市投入210萬元推動非傳統勞工權益倡議，但文章強調，唯有透過多語言宣傳與社區合作，才能讓移民工人真正接收到保障資訊。

市議會近期宣布投入210萬元，成立「非傳統勞工組織及教育倡議」，協助合約工、外送員、家務工及其他基層勞工了解自身權益；這項措施值得肯定，尤其在零工經濟日益普及、許多工人缺乏穩定保障的情況下，讓勞工了解法律、知道如何申訴，確實是保障自身權益的重要一步。

然而，政策能否真正發揮作用，關鍵不僅在於投入多少資金，更在於資訊是否能有效傳達給最需要幫助的人；譬如，紐約市 不少非傳統勞工來自移民 社區，外送員、洗衣工、街頭小販及家務工等行業，尤其有不少華人 及西語裔從業者，他們可能長時間工作、收入不穩定，也可能因語言障礙而不熟悉美國的勞工法規。

即使市府制定了保障措施，若相關資訊只有英文，或缺乏符合不同社區需求的教育方式，工人仍可能不知道自己享有哪些權利，更別說在遭遇欠薪、剝削或不公平待遇時尋求協助。

本次經費將分配給五個合作組織，透過課程、工作坊、社區外展及勞工權益診所等方式提供服務；值得關注的是，這些組織能否進一步深入不同族裔社區，提供多語言服務，並與當地社區組織建立合作關係，將直接影響倡議的成效。

市府及市議會在推動勞工保障的同時，也應確保經費使用具備透明度，並明確說明各組織將服務哪些群體、提供哪些語言的協助，以及如何評估實際成效；若能透過華人、西語裔等社區組織協助宣傳、翻譯及接觸工人，政策資訊或許更容易走進工人的日常生活。

保障勞工權益不應止於制定法規或宣布撥款，而是要讓每一名工人真正知道自己受法律保護，並在需要時「找得到人、求得到助」；只有當政策跨越語言與社區的隔閡，這210萬元才可能轉化為真正的保障。