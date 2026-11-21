紐約客談╱勞權保障 須跨越語言隔閡
紐約市投入210萬元推動非傳統勞工權益倡議，但文章強調，唯有透過多語言宣傳與社區合作，才能讓移民工人真正接收到保障資訊。
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紐約市投入210萬元推動非傳統勞工權益倡議，但文章強調，唯有透過多語言宣傳與社區合作，才能讓移民工人真正接收到保障資訊。
市議會近期宣布投入210萬元，成立「非傳統勞工組織及教育倡議」，協助合約工、外送員、家務工及其他基層勞工了解自身權益；這項措施值得肯定，尤其在零工經濟日益普及、許多工人缺乏穩定保障的情況下，讓勞工了解法律、知道如何申訴，確實是保障自身權益的重要一步。
然而，政策能否真正發揮作用，關鍵不僅在於投入多少資金，更在於資訊是否能有效傳達給最需要幫助的人；譬如，紐約市不少非傳統勞工來自移民社區，外送員、洗衣工、街頭小販及家務工等行業，尤其有不少華人及西語裔從業者，他們可能長時間工作、收入不穩定，也可能因語言障礙而不熟悉美國的勞工法規。
即使市府制定了保障措施，若相關資訊只有英文，或缺乏符合不同社區需求的教育方式，工人仍可能不知道自己享有哪些權利，更別說在遭遇欠薪、剝削或不公平待遇時尋求協助。
本次經費將分配給五個合作組織，透過課程、工作坊、社區外展及勞工權益診所等方式提供服務；值得關注的是，這些組織能否進一步深入不同族裔社區，提供多語言服務，並與當地社區組織建立合作關係，將直接影響倡議的成效。
市府及市議會在推動勞工保障的同時，也應確保經費使用具備透明度，並明確說明各組織將服務哪些群體、提供哪些語言的協助，以及如何評估實際成效；若能透過華人、西語裔等社區組織協助宣傳、翻譯及接觸工人，政策資訊或許更容易走進工人的日常生活。
保障勞工權益不應止於制定法規或宣布撥款，而是要讓每一名工人真正知道自己受法律保護，並在需要時「找得到人、求得到助」；只有當政策跨越語言與社區的隔閡，這210萬元才可能轉化為真正的保障。
市議會宣布投入210萬元，成立「非傳統勞工組織及教育倡議」，目標是協助合約工、外送員、家務工及其他基層勞工了解自身權益，並知道如何申訴與求助。 文章指出，許多非傳統勞工來自移民社區，常面臨語言障礙與資訊落差；若相關內容只有英文，或教育方式不符合社區需求，工人就可能不知道自己享有的權利。 作者主張經費使用應更透明，並清楚交代服務對象、語言與成效評估；同時應結合華人、西語裔等社區組織，透過翻譯、宣傳與外展把資訊帶到工人日常生活中。
精華 FAQ
市議會宣布投入210萬元，成立「非傳統勞工組織及教育倡議」，目標是協助合約工、外送員、家務工及其他基層勞工了解自身權益，並知道如何申訴與求助。
文章指出，許多非傳統勞工來自移民社區，常面臨語言障礙與資訊落差；若相關內容只有英文，或教育方式不符合社區需求，工人就可能不知道自己享有的權利。
作者主張經費使用應更透明，並清楚交代服務對象、語言與成效評估；同時應結合華人、西語裔等社區組織，透過翻譯、宣傳與外展把資訊帶到工人日常生活中。
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