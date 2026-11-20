紐約客談／廢除SHSAT 無助教育公平
本文認為，廢除SHSAT未必帶來教育公平，若缺乏更公正的替代制度，反而可能讓招生標準更受家庭背景與資源影響。
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本文認為，廢除SHSAT未必帶來教育公平，若缺乏更公正的替代制度，反而可能讓招生標準更受家庭背景與資源影響。
皇后區長理查茲(Donovan Richards)近日在區情咨文中，再次把矛頭指向特殊高中入學考試(SHSAT)，要求州議會修改或逐步廢除考試，理由是非洲裔及西語裔學生錄取比例偏低。然而，在尚未提出更公平、更有效的替代方案之前，如此武斷地要求廢除考試，究竟是在解決教育問題，還是在製造新的不公平？
SHSAT並非完美制度，但至少提供了一套公開、統一的競爭標準。若取消考試，將以什麼取代？初中成績、教師推薦，還是課外活動？這些標準難道不會受到家庭背景及學校資源影響？在沒有更好辦法之前，為何急著否定現行制度？
理查茲反覆強調族裔錄取差距，卻未見他認真研究差距形成的原因。為何不深入了解不同社區的學習環境、家庭教育觀念及學生的學習態度？如何提升年輕一代的學習動機與自律精神？這些難道不比取消考試更值得關注？
不少華裔移民家庭即使經濟拮据，仍努力支持子女讀書。他們的付出不應因亞裔錄取比例較高，就被視為制度需要推翻的理由。真正的教育公平，應該讓更多學生達到標準，而不是為了改變結果而降低或取消標準。
更重要的是，理查茲是否了解每年有多少皇后區學生考入特殊高中？如果改變招生制度，皇后區其他高中是否具備足夠的優質學位與教育資源，滿足可能受到影響的學生需求？這些問題都需要具體數據，而非政治口號。
教育公平不應淪為政客操作族裔議題的工具。與其急著取消考試，不如先改善普通公校、擴大免費補習資源，讓更多學生具備競爭力。在沒有證明替代制度更公平之前，拿學生前途冒險，絕非負責任的改革。
文章認為SHSAT雖非完美，卻至少提供公開且一致的競爭標準；若貿然取消，可能改以更受家庭背景、學校資源影響的標準，反而削弱公平性。 文中提到可能改用初中成績、教師推薦或課外活動，但這些指標同樣會受不同學校資源、家庭支持與社經條件影響，因此未必比考試更公平。 文章主張先改善普通公校品質、擴大免費補習資源，並提升學生學習動機與競爭力；在未證明替代制度更公平前，不應輕易拿學生前途冒險。
精華 FAQ
文章認為SHSAT雖非完美，卻至少提供公開且一致的競爭標準；若貿然取消，可能改以更受家庭背景、學校資源影響的標準，反而削弱公平性。
文中提到可能改用初中成績、教師推薦或課外活動，但這些指標同樣會受不同學校資源、家庭支持與社經條件影響，因此未必比考試更公平。
文章主張先改善普通公校品質、擴大免費補習資源，並提升學生學習動機與競爭力；在未證明替代制度更公平前，不應輕易拿學生前途冒險。
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