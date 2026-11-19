AI摘要 文章摘要整理： BQE三重懸臂路段老化嚴重，歷任紐約市府屢提改造卻屢遭反對，如今曼達尼政府改採40億元修補方案，爭議仍未平息。

布碌崙 (布魯克林)-皇后區 高速公路(BQE)的三重懸臂(triple cantilever)路段在1948年完工時非常引人注目。據介紹，該路段的預期壽命是50年，現已超過設計壽命20年，亟需改造或重建。凡是開車經過那一路段的人，都會體會到這一點。

不過，歷屆市政府對BQE的改造或重修計畫，至今都停留在圖紙上。據報導，市政府從2006年開始規畫修復這一路段，2016年春天，市交通局啟動了為期五年的規畫程序。到2018年，當時市府估計，這一路段若不改造，最快2026年就可能難以為繼。

2021年，白思豪 (Bill de Blasio)市府計畫在該路段上方建造一條六車道的公路替代現有路廊，遭到強烈反對，結果最後只將三車道改為兩車道，以減輕建築結構的負荷。繼任者亞當斯(Eric Adams)試圖說服聯邦政府出資重建BQE三重懸臂路段，也沒有成功，最後只是通過了讓對超重車輛罰款的法案。

到了曼達尼(Zohran Mamdani)任內，市政府決定再次採取行動，他們並未尋求重建這一路段，而是耗資40億元修補，工程為期十年，預計能延長公路壽命40年。當這一計畫在公眾意見徵詢會上供討論時，這一計畫再次遭到附近社區抨擊，認為其治標不治本，不僅無法解決問題，反而會讓當年興建時留下的錯誤變本加厲。

據歷史記載，BQE的這一路段在上世紀40年代開工建設之前，就因為社區的反對而採取折衷方案，最後建成了上下兩層行車道加上布碌崙高地步道(Brooklyn Heights Promenade)的三層結構。80年過去了，不同意見仍然無法調和，事情也一再陷入無盡的扯皮、循環往復。