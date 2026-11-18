AI摘要 文章摘要整理： 紐約州一方面強化AI監管與吹哨保護，另一方面文章主張政府別只管制，也應善用AI翻譯與數據分析，提升公共服務。

州檢察長詹樂霞 (Letitia James)日前宣布成立一個人工智慧安全、標準、執法與透明度小組(ASSET)，旨在加強針對AI的監管。面對AI時代的洶湧來襲，紐約州 作為全美較早開始行動的州，現已在立法層面完成多項規範的建立，以避免野蠻生長的AI給紐約人帶來意想不到的威脅。此外，詹樂霞還曾公開鼓勵AI企業員工充當「吹哨人」，主動揭露雇主的有害行為。

放眼全國，對AI數據中心的民意反彈從今年起突然高漲，甚至成了期中選舉中的重要指標性議題。各項政治分析均顯示，即將轉由民主黨 掌控的新屆國會或將給脫韁狂奔的AI熱潮踩下煞車，而積極鼓吹AI自由發展的黃仁勳醜聞持續發酵，更將削弱這一派的話語權。從2027年起，AI行業的關鍵詞很有可能從「發展」變成「管控」。

適當的監管，自然很有必要。不過對於紐約的地方政府來說，還有比高調作態、推出一系列複雜名詞和機構設置更值得優先做的事。

AI發展的本來目的是用自動化模型提升人的工作效率，用有限的傳統資源去擴展更寬廣的生產力。對於永遠在抱怨預算不足、資源不夠的政府來說，若真的想從廣度和深度上拓展公共服務，AI其實能發揮比現在更大的作用。

比如，語言服務的匱乏常年令移民社區頭痛，無論是公文、表格、事務申請還是外展諮詢，甚至是撥打911求助，語言障礙不知難倒了多少英文水平有限的新移民。在AI翻譯技術已非常成熟的當下，試問政府官員有充分利用這項技術紅利嗎？

此外，精準行政需要大量的數據分析和研究，目前這項職能主要依靠智庫等機構。而作為第一手數據的掌握者，政府未來也可以利用AI建立分析模型，直接開展自己最需要的研究。比起一味動口不動手，政府不妨也在監管之餘，好好利用一下現已成熟且安全的AI技術，讓有限的公帑發揮出更大價值。