AI摘要 文章摘要整理： 紐約市公校學生數十年下滑，但小校愈開愈多，導致每生成本居高不下，教育局應逐校檢視課程完整性與合併效益。

紐約市公校 本學年少了約2萬3000名學生，過去十年累計減少約20萬人。與此同時，全市不足250人的公校，25年間從42所增至335所。學生少了，每所學校仍要維持基本的行政和校務運作；當師資分散在愈來愈多小校，有些學校即使保住了預算，也未必排得出一張完整的課表。

聯邦人口普查局的數據顯示，2024財年紐約市公校每生經常性支出為3萬5796元，居全美百大學區之首，約為全國平均1萬7619元的兩倍。而曼哈頓下城一所僅約90名學生的公立高中，上學年平均每生經費逾4萬6000元，已高於布碌崙 （布魯克林）私校BASIS Independent Brooklyn本學年公布的4萬4720元學費。公帑投入到了這個規模，究竟是否值得，還得回到學生的課表上看。

這所高中只剩約90名學生，校內開課有限，部分學生連畢業所需的學分都得去夜校補修。疫情以來，市府已花近19億元，避免招生下滑的學校突然被削減預算。這筆錢能讓學校在學生減少時保住師資和課後活動，卻未必能解決長期招生不足造成的課程缺口。預算可以年年補足，學生卻不能等到學校招到足夠的人，才修到畢業所需的課。

小校自有其價值，教育研究機構MDRC追蹤紐約一批刻意採小規模辦學的高中，發現這些學校提高了畢業率，每培養一名畢業生的成本也較低。市府該檢討的是那些連年招生不足、又無法提供完整課程的學校，而不是把250人畫成一道關校線。

而教育局應逐校交代，共享師資能否補足課程，合併又能否給學生更多選擇。若要合併，就應把能省下的行政支出、學生增加的通勤時間，以及能投入教學與輔導的經費一併算清。合併是否值得，最後要看省下來的錢，有沒有回到孩子的教室。