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紐約客談／布碌崙2悲劇 反思房屋公安

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文章摘要整理：

布碌崙接連發生住宅倒塌與火災奪命事件，凸顯老舊建築維護、施工監管與消防安全的迫切性，也提醒政府應強化日常預防與災後支援。

短短一周內，紐約市接連發生兩起令人痛心的住宅事故，布碌崙(布魯克林)弗萊布許一棟三層住宅倒塌，造成多人死傷，而此前日落公園一場火災已奪走六條人命。兩起事故雖成因不同，卻都讓人重新思考一個問題：在城市不斷發展的同時，居民最基本的居住安全是否能獲足夠保障？

值得注意的是，兩起事故涉及的房屋均有百年歷史，當然建築老舊未必是事故的直接原因，住宅倒塌和火災的真正肇因仍有待調查，但這並不代表建築年齡及長期維護狀況可以被忽略。紐約市有大量歷史悠久的住宅，隨著時間推移，建築結構、電路及消防設備都可能面臨老化問題，尤其當周邊進行開挖或其他工程時，更應確保施工符合安全標準，避免潛在風險威脅附近居民。

兩起悲劇也讓人看見生命在災難面前有多麼脆弱，住宅本應是人們最安心的地方，但一場突如其來的災難，就可能讓原本平凡的日常瞬間改變。

因此，公共安全不能只在事故發生後才受到重視，政府除了調查事故及追究責任，更應將資源投入日常預防，包括加強老舊建築檢查、施工監管、住宅電路及消防設備維護。與其每次等到悲劇發生後才檢討制度，不如及早找出隱患，盡可能降低事故發生的機會。

另一方面，災難發生後的應變及支援同樣重要，以弗萊布許事故為例，紅十字會等救援組織迅速設立接待中心，為受影響居民提供臨時住宿及緊急援助，這些工作看似是災後的善後安排，對突然失去家園、與親人失聯的家庭而言，卻是極為重要的支持。政府平日也應確保這些組織獲得足夠的人力、資金及物資，並建立完善的合作機制，讓救援工作在需要時能夠及時展開。

精華 FAQ

  • 這2起事件讓人重新檢視城市住宅安全是否足夠，尤其是老舊建築的結構、電路與消防設備是否定期維護，以及政府是否把預防工作放在事故之前。

  • 文章並非指老屋一定是事故主因，而是強調建築年齡與長期維護狀況不能被忽略。歷史悠久住宅更可能面臨老化問題，若再遇到周邊施工，風險會進一步升高。

  • 政府除了調查事故與追究責任，也應投入日常預防，包括加強老舊建築檢查、施工監管、住宅電路與消防設備維護，同時確保救援組織在災後能迅速提供住宿與援助。

布碌崙 紐約市 日落公園

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