紐約客談／紐約找工作謹防求職騙局

AI摘要 文章摘要整理： 紐約求職機會多，但假招聘與各類求職騙局也不少，求職者應警惕高薪、催促、收費與要求轉移通訊等可疑訊號。

人們一般認為，紐約就業市場很繁榮，工作好找，因此到紐約闖蕩的人也特別多。不過，紐約就業市場魚龍混雜，求職騙局更是層出不窮，而且愈來愈難以識別，求職者不得不打起十二分的精神，多加驗證，謹防受騙上當。

騙子經常會在真實的招聘網站、社群媒體 和其他常用的求職平台上發布虛假的招聘資訊。他們可能冒充正規公司，複製職位描述、公司標誌和看似專業的郵件；還有些人甚至還沒有正式面試，就給求職者提供工作機會。這種人的目的通常是為了騙取求職者的錢財或個人資訊，求職者這時務必特別小心。

據專家介紹，求職騙局最明顯的警示訊號之一是，雇主要求你在開始工作前支付一些費用。騙子可能會聲稱你需要支付培訓費、設備費、背景調查費、軟件付費或註冊費。實際上，真正的雇主不會讓你為工作承諾付費。聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)也警告求職者，不要在自己的帳戶存入所謂雇主開出的支票，並將部分款項轉寄到其他地方。這是常見的假支票騙局。

當求職者收到一份看起來好得令人難以置信的工作邀約時，尤其應該提高警覺。這種「好工作崗位」包括薪資很高但所需相關工作經驗很少、職位描述含糊不清或雇主拒絕回答簡單問題的職位。

雇主如果催促你立刻採取行動，或是想把對話轉移到WhatsApp等即時通訊軟件上，這也是一個危險訊號。在申請或接受工作邀約之前，務必調查公司和聯繫人。在確認雇主真實存在並收到正式錄用通知前，切勿透露社會安全碼、銀行帳戶資訊或個人證件影印件。

求職者如果在紐約遇到詐騙，可以向聯邦貿易委員會舉報可疑的招聘資訊或詐騙行為。