紐約客談／青年創意賣牛排 食品衛生成考驗

AI摘要 文章摘要整理： 威廉斯堡幾名亞裔青年以滑輪送餐的快閃廚房販售牛排套餐走紅社群，但因衛生法規疑慮與投訴，開店僅4天便被迫關門。

居住在布碌崙 (布魯克林)威廉斯堡的幾名喜歡美食和烹調的亞裔 年輕人，最近想出了一個主意，向社區居民出售煎牛排 套餐。這個套餐包括一大塊牛排，還配有烤土豆和蔬菜糊，要價25元。他們住在二樓，通過一套滑輪裝置，把裝著牛排套餐的飯盒用籃子從二樓窗戶直接遞送到人行道上的顧客手裡，他們給自己的快閃廚房起了個名字「某人的房子」(Some Guy's House)，並在窗外掛出了布招牌。

10月底，開張第一天，「某人的房子」賣出了三份套餐，第二天就賣出了11份套餐。 為了推廣自己，這幾名亞裔青年在社群媒體上為他們的「新發明」做起了廣告，發了好幾條提關於「牛排套餐」、「滑輪吊籃」以及他們烹飪經過的短視頻，短視頻生動有趣，令人意想不到的是，這個帳號迅速走紅。眾多網紅前來點評他們奇特的餐飲模式，甚至還有米其林星級廚師邀請他們合作。

為了規避可能違反城市衛生法規的風險，這幾個年輕人將餐廳宣傳成出售25元貼紙的商家，憑貼紙即可獲贈一份免費牛排。即便如此，還是有人執著地向311熱線提出了六通投訴，導致市衛生部門向房東發出了書面警告，快閃廚房也僅僅開了四天就匆匆關門。

不過還是要為這幾名年輕人點讚，在物價飛漲，去餐廳吃牛排已成為奢侈的今天，快閃廚房的想法確實非常有吸引力。他們的創新能力、勇於嘗試的能力以及堅決的執行力都理應得到稱讚。不過，作為一家餐廳，食品衛生方面的顧慮始終是懸在他們頭上的一把劍，他們自己也心知肚明。希望這次經歷沒有扼殺他們關於快閃廚房的想法，而是給予了他們有用的經驗和反饋。從另一方面看，快閃廚房帶火了短視頻，或許，他們下一個涉足的領域是視頻製作？