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紐約客談╱鋰電池頻起火 紐約市需加強落實法規

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AI摘要

文章摘要整理：

紐約市電單車鋰電池火災今年創新高，但死亡人數反而下降，顯示問題核心在於報廢電池與不當丟棄，當務之急是落實市、州與聯邦法規並加強執法。

今年以來，紐約市電單車鋰電池起火事件創了紀錄，到目前為止共發生了406起鋰電池起火事件，比去年同期增加了40%多 。不過，據相關部門介紹，目前大多數鋰電池火災發生在公寓大樓之外，尤其是在垃圾車內，統計也顯示今年垃圾車共發生87起鋰電池起火事件。

專家分析，2020年電單車合法化後，許多電單車投入使用，今年正好是這批鋰電池報廢的時候，使用者不當處理鋰電池，隨意將其扔進垃圾堆，是造成鋰電池起火的一個重要原因。

換句話說，今年鋰電池起火事件激增並不一定說明鋰電池的威脅大大增加，實際情況或許正好相反，因為數據顯示，今年鋰電池火災造成的死亡人數出現了下降。近幾年來，聯邦和州市三級都出台了一些法律法規，試圖加強對鋰電池進行監管，現在其實應該是落實各項法規、加強執法的好時機。

市議會2023年通過法律，禁止銷售未經安全驗證的鋰電池，2023和2024兩年分別向105和108家企業開具罰單，2025年下降到46家，2026年至今為68家，雖有回升，但加強執法的力度還有很大空間，因為使用不安全鋰電池的電單車騎行者大有人在。

為了讓外賣郎減少對低品質鋰電池的依賴，紐約市還通過了一項更換鋰電池的法案，符合資格者可以用不安全的電池換取UL認證的電池。不過，這項法案已於2025年到期，需要市府儘快採取行動。

在聯邦層面，來自布朗士區的民主黨國會眾議員托雷斯(Ritchie Torres)提出一項法案，要求制定電單車鋰電池的安全標準，同時禁止全國零售商銷售不符合標準的電池。這兩年，儘管眾議院以壓倒性多數通過了法案，但該法案至今未能提交參議院審議。或許，民主黨在中期選舉中取得的巨大勝利有助於問題的解決？

精華 FAQ

  • 主因是2020年電單車合法化後大量鋰電池逐漸報廢，部分使用者又把舊電池隨意丟入垃圾堆，導致今年起火數暴增，特別容易在垃圾車內引發火災。

  • 文章指出，今年鋰電池火災雖然創新高，但造成的死亡人數下降，顯示風險未必同步惡化；更可能是報廢電池集中出現，反映管理與回收問題，而非威脅全面升高。

  • 紐約市已禁止銷售未經安全驗證的鋰電池，也推動以安全電池換UL認證電池的更換計畫；聯邦則有托雷斯提案要求制定全國標準，但法案仍卡在參議院，亟需加速推進。

紐約市 鋰電池

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