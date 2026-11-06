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紐約客談／鋰電池安全隱憂 誰該負責？

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AI摘要

文章摘要整理：

紐約鋰電池火災引發關注，市府雖已加強監管，但真正的住宅安全問題還包括老舊電線、非法改建與使用者管理，需多方共同承擔。

隨著電動自行車和電動滑板車在紐約市日益普及，涉及鋰電池的火災事故也屢屢發生，甚至造成嚴重傷亡。近年來，市府加強相關監管，包括要求電動車及電池符合安全認證、打擊不合規產品，以及協助外賣員免費更換經認證的電動自行車等，足見當局已意識到問題的嚴重性，也在努力尋求解決方案。

然而，鋰電池火災發生頻繁，也逐漸形成一種社會觀感，認為只要住宅內有鋰電池，一旦發生火災，便容易被認為與電池有關。這種聯想並非毫無根據，但若因此對在家中存放電動車的居民產生排斥，甚至將外賣員等依靠電動車維持生計的群體視為安全隱患，也是不對的。

回到日落公園這場造成六死多傷的火災，目前確切起火原因仍有待消防局調查。若居民所述的電線短路情況屬實，而鋰電池又在火災發生後進一步加劇火勢，那這場悲劇可能正是兩種安全隱患交織下的結果。

值得注意的是，紐約很多住宅樓齡已有百年，木質結構及老舊電線本身便存在一定風險，即使沒有鋰電池，這類住宅的消防安全也不應被忽視。

這場火災應敲響所有人的警鐘。房東不能為了增加出租空間而忽視非法改建可能帶來的建築和消防負擔，租戶也不應對電線老化、插座故障等問題抱持僥倖心態，發現異常必須及時要求專業人員檢查及維修。至於鋰電池安全，市府仍須持續加強監管，民眾也應避免購買來歷不明或未經認證的電池及電動車。

六條人命換來的教訓，不應只停留在火災發生後的惋惜。大眾須意識到，住宅安全不是單一群體的責任，而是房東、租戶、使用者及政府都必須共同面對的課題。

精華 FAQ

  • 因電動自行車與電動滑板車普及，鋰電池火災事故也頻繁發生，甚至造成嚴重傷亡。市府因此要求產品符合安全認證，並打擊不合規電池與電動車。

  • 文章認為這種聯想雖有一定根據，但不應因此排斥在家存放電動車的居民，也不該把外賣員等依賴電動車維生的群體視為安全隱患。

  • 文章指出，老舊電線、木質結構與非法改建都可能放大風險；房東、租戶、使用者與政府都要各自盡責，及時檢修、購買合格產品並持續監管。

電動車 紐約市 鋰電池

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