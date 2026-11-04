紐約客談╱看穿選舉假訊息 理性投票
文章提醒華人社區在選舉期間要警惕聳動宣傳，因為假訊息常以扭曲事實、放大恐懼的方式操作，選民應回到證據與理性判斷。
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文章提醒華人社區在選舉期間要警惕聳動宣傳，因為假訊息常以扭曲事實、放大恐懼的方式操作，選民應回到證據與理性判斷。
每逢選舉，各種政治宣傳充斥華人社區，其中不乏以聳動言辭製造恐懼的內容。根據「台灣事實查核中心」對美國總統大選期間的研究，扭曲原始資訊是製造選舉假訊息的最主要手段。
這一結果對今年的期中選舉同樣有效。例如，某候選人的競選文宣將對手支持跨性別青少年權益的政策，簡單描述為「鼓勵兒童變性」，甚至暗示學校可以擅自安排兒童接受變性手術。
這種扭曲可謂緊緊抓住了某些保守華人的死穴，然而對於選區內相對自由派的人口，同一張海報上則用與先前內容完全不同的標語攻擊其對手，不僅攻擊力度更弱、也完全不提「兒童變性」。
事實上，尊重學生的性別認同、保障醫療服務的合法取得，與主動誘導兒童改變性別，根本不是同一回事。類似手法也見於移民、治安及選舉制度等議題。
有些宣傳將個別罪案描述為整個移民群體的威脅，或把選務程序中的疏失直接渲染為大規模舞弊。這些說法往往並非完全憑空捏造，而是選擇性呈現事實，再加入缺乏證據的推論，更易令人信以為真。
華人社區有其特殊的歷史與文化背景，部分選民對社會治安、家庭價值等議題抱有強烈關切，這些都是正當的政治訴求。政治人物有權批評對手政策，但不應利用選民的焦慮，將複雜議題簡化為非黑即白的恐懼敘事。
民主選舉的意義，不僅在於人人有權投票，更在於選民能根據可靠資訊作出自主判斷。面對聳動的政治指控，不妨多問一句：證據在哪裡？投票熱情反映民主參與的活力，理性判斷則決定民主參與的品質。唯有兩者並進，華人選民才能真正將手中的選票轉化為更有分量的政治力量。
最常見的手法是扭曲原始資訊，將部分事實重新包裝成聳動敘事，再加入缺乏證據的推論，讓選民以為看到的是完整真相，實際上卻被導向恐懼與偏見。 文中指出，有候選人把支持跨性別青少年權益的政策，簡化成「鼓勵兒童變性」，甚至暗示可任意安排手術；但對自由派受眾時，又改用不同標語，顯示其話術具有針對性。 作者希望華人選民在重視投票熱情之餘，也能提高資訊判讀能力，遇到聳動指控時先問證據在哪裡，避免被恐懼敘事牽著走，才能讓選票真正產生政治力量。
精華 FAQ
最常見的手法是扭曲原始資訊，將部分事實重新包裝成聳動敘事，再加入缺乏證據的推論，讓選民以為看到的是完整真相，實際上卻被導向恐懼與偏見。
文中指出，有候選人把支持跨性別青少年權益的政策，簡化成「鼓勵兒童變性」，甚至暗示可任意安排手術；但對自由派受眾時，又改用不同標語，顯示其話術具有針對性。
作者希望華人選民在重視投票熱情之餘，也能提高資訊判讀能力，遇到聳動指控時先問證據在哪裡，避免被恐懼敘事牽著走，才能讓選票真正產生政治力量。
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