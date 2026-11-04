紐約客談╱看穿選舉假訊息 理性投票

AI摘要 文章摘要整理： 文章提醒華人社區在選舉期間要警惕聳動宣傳，因為假訊息常以扭曲事實、放大恐懼的方式操作，選民應回到證據與理性判斷。

每逢選舉，各種政治宣傳充斥華人社區，其中不乏以聳動言辭製造恐懼的內容。根據「台灣事實查核中心」對美國總統大選期間的研究，扭曲原始資訊是製造選舉假訊息的最主要手段。

這一結果對今年的期中選舉 同樣有效。例如，某候選人的競選文宣將對手支持跨性別 青少年權益的政策，簡單描述為「鼓勵兒童變性」，甚至暗示學校可以擅自安排兒童接受變性手術。

這種扭曲可謂緊緊抓住了某些保守華人的死穴，然而對於選區內相對自由派的人口，同一張海報上則用與先前內容完全不同的標語攻擊其對手，不僅攻擊力度更弱、也完全不提「兒童變性」。

事實上，尊重學生的性別認同、保障醫療服務的合法取得，與主動誘導兒童改變性別，根本不是同一回事。類似手法也見於移民、治安及選舉制度等議題。

有些宣傳將個別罪案描述為整個移民群體的威脅，或把選務程序中的疏失直接渲染為大規模舞弊。這些說法往往並非完全憑空捏造，而是選擇性呈現事實，再加入缺乏證據的推論，更易令人信以為真。

華人社區有其特殊的歷史與文化背景，部分選民對社會治安、家庭價值等議題抱有強烈關切，這些都是正當的政治訴求。政治人物有權批評對手政策，但不應利用選民的焦慮，將複雜議題簡化為非黑即白的恐懼敘事。

民主選舉的意義，不僅在於人人有權投票 ，更在於選民能根據可靠資訊作出自主判斷。面對聳動的政治指控，不妨多問一句：證據在哪裡？投票熱情反映民主參與的活力，理性判斷則決定民主參與的品質。唯有兩者並進，華人選民才能真正將手中的選票轉化為更有分量的政治力量。