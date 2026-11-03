紐約客談／享受政治自由 也要積極投票

AI摘要 文章摘要整理： 文章指出紐約華人參政意願逐漸提高，但仍有人有投票權卻從未投票；作者主張民主需全民共同承擔參與成本，投票是維護制度與爭取自身利益的基本責任。

根據數據和新聞報導，紐約華人的參政意願近年來顯著提升，而作為積極參與的回報，能為社區發聲的華人族裔民代亦紛紛湧現，良性循環周期就此開始。不過當你深入華人社區聊天，還是會發現很多早已有了投票 權的人表示自己從未投過票，但同時又對政治頗有興趣，也對很多發生在身邊的事情牢騷滿腹。

投不投票、參不參與政治當然都是公民權利，無論怎樣選擇都無可指責。不過從政治哲學的角度看，民主制度的維持並非免費的，而是需要每個公民分擔一部分成本，具體的分擔形式便是盡參與義務，用手裡的選票讓「民主」這場需要全民合作才能具備最廣泛代表性的政治遊戲順利運轉下去。

誠然，每一張票的力量有限，沒有誰能憑藉一己之力決定結果，但這不代表自己的責任可以隨意放棄。反過來說，正是由於每個積極參與的人貢獻集體力量，才能把每一張票的決定力量稀釋掉，避免出現少數人的意志凌駕於民意之上的反民主現象。你不投票，意味著你事實上「撘了別人的便車」，不僅未能為維護民主制度出力，更失去了一個為自己的切身利益做出選擇的機會。

對於來自一個缺乏民主和社會契約觀念的文化的新移民，在成為美國公民後，首先需要上一堂公民課。民主與專制的根本差異在於：政治和治理權力的正當性來源於人民及其選擇，而非當權者自身。民主的核心精神，在於人民有權決定自己的命運，而不是被動接受他人的統治。投票正是實踐這種自治精神最基本的方式。當公民享受民主制度保障的自由，也應意識到，民主不是一項可以完全交由他人維持的公共服務，而是一種需要每個人共同參與的政治生活。