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紐約客談／禁中介費 仍難解租屋不公

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AI摘要

文章摘要整理：

紐約市雖以FARE Act禁止房產經紀向租客收中介費，但在房源短缺與高租金壓力下，若執法不力，租屋不公與經濟差距仍難真正改善。

紐約市禁止房產經紀向租客收取中介費，原意是減輕租屋者的經濟負擔，讓租屋市場更加公平；然而，在房源不足、租金高昂的紐約市，禁令真的能讓每一名租客站在同一起跑線上嗎？

紐約市實施「公寓租賃費用公平法」(FARE Act)，規定房產經紀代表房東出租公寓時，中介費應由房東承擔。然而，法案實施以來，仍有部分經紀試圖透過更換收費名目，變相向租客收取額外費用，規避法律限制。

對部分經濟條件較好的租客而言，額外支付數百甚至上千元，或許只是為了更快找到合適住所而付出的代價。當有人願意付費尋求更多協助，房產經紀自然可能看見其中的商機。對富有的人而言，花錢換取便利或許不成問題，但當付費與優先取得房源的機會掛鉤時，金錢便可能成為租屋市場中的另一種優勢，甚至是特權。相較之下，收入有限的家庭不僅要承擔高昂租金，還可能因為無力支付額外費用，而失去原本有機會取得的住所。

問題在於，當紐約市的房源本就有限，租客往往沒有太多選擇，對急於搬家的民眾而言，拒絕不合理的收費，可能意味著失去心儀的公寓；即使知道自身權益，也未必有底氣堅持到底，這種處境反映出，租屋市場的不平等不只在於租金高低，也在於不同經濟條件的人，能否享有相對公平的租屋機會。

因此，禁止中介費固然是保障租客權益的一步，但若缺乏持續有效的執法，禁令仍可能淪為紙上規定；更重要的是，市府不能只著眼於中介費問題，也必須正視房源不足與租金高昂的結構性困境，法律可以限制不合理的收費，卻無法單靠一項禁令消除住房資源的差距。

真正公平的租屋市場，不應讓經濟能力決定誰更有機會找到住所，更不應讓租客因為付不起額外費用，就在尋找安身之所的過程中處於劣勢。

精華 FAQ

  • 主要目的是減輕租屋者的經濟負擔，讓租屋市場更公平，避免租客在高租金之外還得承擔額外費用，進一步拉高找房門檻。

  • 因為部分經紀會改換收費名目，變相向租客收費；若市府執法不夠持續嚴格，禁令就可能淪為形式，難以真正杜絕額外負擔。

  • 因為紐約市本來就房源不足、租金高昂，經濟較好的人可用付費換便利，弱勢租客卻可能因無力負擔而失去機會，結構問題仍在。

租客 租金 紐約市

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