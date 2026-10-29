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紐約客談／少數族裔媒體價值 非流量可衡量

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AI摘要

文章摘要整理：

本文指出少數族裔媒體不僅是資訊傳遞管道，更是連結社區與政府的關鍵橋樑，市府應公開廣告分配並正視其公共價值。

據市議會反映，紐約市多家少數族裔及社區媒體今年獲得的市府廣告收入大幅縮水，部分媒體甚至完全歸零；市長族裔及社區媒體辦公室則僅剩下一名「光桿司令」主任。

少數族裔媒體的價值，來自與居民的直接聯繫：華人、南亞裔、加勒比海地區移民，都有他們各自對住房、醫療與教育的需求。社區媒體長期與居民打交道，既把政策送進社區，也把社區的問題帶到政府面前。若只透過主流媒體理解紐約，這些差異容易被壓縮成同一種聲音。少數族裔媒體的價值，遠非點擊率和發行量可以衡量。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)團隊從競選以來便深諳年輕化傳播之道，透過網紅和病毒式傳播接觸年輕選民，頗具吸引力。但政府畢竟不是企業，它服務的對象是全體居民，尤其是有責任照顧語言不通、不熟悉網路的弱勢群體。沒有Instagram或TikTok帳號的人，他們同樣繳稅、同樣需要服務，有權讓自己的需求被聽見。

無論是在曼哈頓華埠的哥倫布公園還是布碌崙(布魯克林)的日落公園，常可見長者閱讀社區報紙。對他們而言，這些熟悉的文字才是理解這座城市的依靠。每逢緊急事件，少數族裔媒體往往站在資訊傳遞的第一線。疫情期間，它們用居民熟悉的語言介紹疫苗接種地點，甚至協助預約；居民遇到白卡、糧食券停發或續期受阻時，它們告訴讀者去哪裡求助。

報刊亭裡，一份份不同文字的報紙共同拼出了紐約的底色，這些聲音遠比一張主流報紙更豐富、也更完整。因此，市議會的質疑更值得市府認真回答：市府應公開廣告最終投向哪些媒體、服務哪些語言和社區，以及分配與實付金額，讓居民看清楚公帑是否照顧到了不同的需要。

精華 FAQ

  • 因為它們長期貼近華人、南亞裔、加勒比海移民等社群，能以熟悉語言傳遞政策，也能把住房、醫療、教育等需求直接反映給政府。

  • 市議會反映，部分少數族裔及社區媒體今年獲得的市府廣告收入大幅縮水，甚至完全歸零；同時，相關辦公室也只剩1名主任，顯示支持明顯弱化。

  • 文章主張市府應公開廣告最終投向哪些媒體、服務哪些語言和社區，以及分配與實付金額，讓居民檢視公帑是否真正照顧到不同族群的需要。

曼達尼 紐約市 華人

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