紐約客談／「推人入軌」引發城市安全脆弱感

AI摘要 文章摘要整理： 紐約地鐵推人入軌事件近年頻傳，讓乘客對無預警襲擊感到不安，進而出現高度警覺與安全感缺失，也凸顯城市整體治安仍待改善。

自新冠疫情 以來，「推人入軌」事件時而見諸報端。據媒體介紹，近些年此類事件大致在每年20起左右，例如2020年有24起，2024年有26起，2025年有19起，今年到3月上旬已有9起。在新冠疫情之前，媒體很少有此類統計數字，但這並不說明之前沒有「推人入軌」事件。很有可能，「推人入軌」事件在新冠疫情後有了大幅增加，要麼就是媒體對此類事件比以前更加關注了。

實際上，當我們談論「推人入軌」時，除了無故被陌生人推落軌道外，往往還包括乘客間發生爭吵和扭打後跌落軌道，甚至還有警察和嫌犯扭打，雙雙跌落軌道的。乘客病情發作，站立不穩跌落軌道，以及乘客尋短見應該不屬於「推人入軌」。這其中最令人害怕的就是精神病患者在前方駛來列車時，突然將身邊的乘客推入軌道。

乘客坐地鐵 ，通常認為只要自己不惹事，不和人爭吵，不去危險的地方，就是安全的，但「推人入軌」事件打破了這種邏輯，會令乘客對無法預料的事件，對無緣無故的襲擊感到恐懼，乘客的反應首先是改變自己的行為，比如不站在黃線附近、不在面對軌道時讓陌生人站在背後、盡量靠牆、不戴耳機、不時觀察周圍等。這種行為背後其實是乘客過度警覺的心理狀況，是城市安全脆弱感，或者說是城市安全感的缺失。

乘客要求增派警力，要求「物理隔離」，要求減少地鐵系統內的遊民數量，這些都是正當的要求。不過，姑且不說這每一項都很有難度，即使做到了這一切，如果沒有城市整體安全狀況的提升，恐怕也是事倍功半。