紐約客談／MTA先修好OMNY 再談執法

AI摘要 文章摘要整理： 文章主張MTA在恢復查票前，應先修補OMNY付款紀錄與轉乘辨識問題，並建立公平程序與清楚執法界線，避免誤判與暴力損害乘客信任。

紐約市 公車逃票問題由來已久，大都會運輸署(MTA )設立「鷹隊」加強查票執法，本意是維護公共交通的公平，避免守規矩付費的乘客承擔不合理的成本；然而，當查票演變成暴力衝突，甚至出現執法人員的說法與影片證據不符的情況，當局就不能只把焦點放在逃票問題，更應重新檢視執法制度是否完善。

基於暴力事件，MTA主席利博(Janno Lieber)宣布暫停鷹隊的查票執法工作，並檢討安全規範；這雖然是必要的一步，但問題恐怕不只是個別執法人員的行為，而是整套制度能否公平、準確地運作。

目前通勤客反映出一個值得重視的問題，OMNY付費系統始終未能讓乘客即時查閱清楚的付款紀錄，當他們已經在地鐵 付費，或持有免費轉乘資格，卻無法當場證明時就可能被誤認為逃票；即使事後成功申訴，填表、準備文件及等待處理，但過程中耗時耗力耗精神，這個制度上的缺陷，不應讓無辜乘客承受不公平的代價。

因此，MTA在恢復查票前，應優先改善人們詬病已久的付款紀錄的查詢功能，確保轉乘票和免費轉乘規則能立即被辨識，或建立快速、簡便的申訴管道；當系統無法即時確認付款狀態時，也應有明確的處理程序，避免僅憑一時無法出示證明，就將乘客視為逃票者。

另一方面，更重要的是，執法必須有清楚界線；即使乘客確實未付車資，也不代表執法人員可以使用不必要的武力，否則只會讓乘客對MTA愈發失去信心。

打擊逃票與保障乘客權益並不矛盾，真正有效的執法，必須建立在可靠的技術、公平的程序與適當的訓練之上；MTA若希望乘客遵守規則，就應先確保規則能被正確執行。