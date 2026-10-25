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紐約客談／一塊路牌 引爆閩粵分歧

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文章摘要整理：

8大道新掛唐人街路牌本意象徵共榮，卻因閩粵代表性、資源分配與歷史詮釋落差，反而引爆社區內部對認同與話語權的爭執。

在鑼鼓、舞獅、鞭炮齊奏之下，布碌崙(布魯克林)8大道與60街口迎來四塊「布魯克林唐人街」(Brooklyn Chinatown)路牌。然兒，閩籍社團代表卻不滿板上福州代表性不足，與主辦方當場爭執，隨後提前離席。一塊原先應該象徵「我們」的路牌，卻在還沒揭幕就成為社區內部的分歧點。

此次共同命名並未改變8大道的正式街名，並非「福州大道」或「廣東大道」之爭。而在選舉期間各種網路上以訛傳訛的說法，只會讓敏感的情緒雪上加霜，甚至涉事雙方，還互相爭辯「誰更正統」、「誰素質更差」。

但部分人士的不滿，也並非無中生有。「唐人」是早年粵籍移民的自稱，「唐人街」三個字本身就帶著台山、廣府的鄉音。8大道最早確實由粵籍先僑打開局面，40年前不過寥寥數家華人商店，不過讓它長成全紐約華人人口最多的社區，也有此後一波波湧入的福州移民的貢獻。如今，街上的招牌、口音與人潮的閩籍色彩濃厚。一個地方選了哪一段歷史作為封面，就難免讓另一段歷史懷疑自己是否只配得上內頁。

另外，這已是一個月內的第二塊路牌。前些日子班森賀海灣公園大道才添名「廣東大道」。單看任何一塊都無可厚非，兩塊放在一起，再加上一張只印一方名字的背景板，就不難理解為何有人覺得「自己並不被放在眼裡」。

而頒發支票的環節，或許是那根壓垮駱駝的最後一根稻草，畢竟路名沒有就算了，連預算都沒份，豈不是讓人產生更嚴重的相對剝奪感？這份共融的心意、象徵性的路牌雖然不花什麼錢，但卻割裂出社區內部資源與話語權不均的現象。

8大道爭取中式牌樓數10年未果，社區居民苦苦等待的「代表性」，如今總算等到一塊路牌，本該是遲來的肯定，卻為鞭炮轟鳴、鑼鼓喧天的下午，抹上了一層陰影。這次事件其實不只是掛路牌而已，而是如何讓每個在這條街打拚過的人，都覺得上面寫的是「自己」，覺得自己在社區內打拼的日子並非虛無，自己終於擁有被主流社會肯定的那份成就感。

精華 FAQ

  • 因為「布魯克林唐人街」路牌被認為偏重某一方的歷史敘事與代表性，閩籍社團覺得自身存在感不足，加上現場背景板與支票安排，更讓人感到未被平等對待。

  • 文章指出它並非「福州大道」或「廣東大道」的正式街名之爭，而是社區內部對誰代表這條街、誰被看見、誰被肯定的認同與話語權問題。

  • 因為路牌雖然象徵性強、成本不高，卻牽動族群歷史、資源分配與成就感的歸屬，讓不同移民群體感受到自己在社區發展中的貢獻是否被公平承認。

布碌崙 移民 8大道

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