紐約客談／嚴查日照中心 別讓長者買單

AI摘要 文章摘要整理： 紐約成人日間照護中心爆出白卡報銷與現金回扣爭議，部分長者疑遭冒名簽到，凸顯監管漏洞；文章呼籲嚴查違規，同時保住長者必要服務。

紐約成人日間照護中心近日遭聯邦及州府調查，紐約市 華社成為輿論焦點。從白卡 報銷爭議，到業者涉嫌以現金回扣招攬長者，原本提供照護與陪伴的場所，如今蒙上謀利疑雲。這不只是個別業者的問題，也反映長期監管的漏洞。

有法拉盛 華裔長者向本報透露，退出一家日照中心後，竟收到1萬4450元現金，並被要求保密，還懷疑自己的簽名與出席紀錄遭冒用。相關指控仍待查證，但足以令人追問：納稅人支付的照護經費，究竟用在長者身上，還是成了業者爭搶會員的籌碼？如果簽名和出席紀錄都能被隨意填報，再完善的補助制度，也可能在執行端被掏空。

部分中心從送禮品、禮卡，演變為以現金吸引長者。當回扣比服務更受重視，守法經營、認真照護的機構反而可能吃虧。政府應查清虛報出席、冒名簽到及不實請款，對違規者究責，而非讓整個行業背負污名。

同時，也不該把老人中心簡化成「花公帑讓老人打麻將」，對不少語言不通、子女忙碌的移民長者而言，一頓熱飯、與朋友聊天、參加活動，都是減少孤立的重要支持。檢驗制度的重點，應是服務是否符合規定、資金是否如實使用，而不是否定社交活動的價值。

若因弊端而全面削減甚至取消服務，最先受傷的恐怕是真正需要協助的老人。政府應強化稽核、建立安全檢舉機制，也讓守法機構有合理的經營空間。社區更應提醒長者，切勿因回扣交出個資或簽署不明文件，發現紀錄異常時，應尋求協助，並免於遭到報復。

老人中心不該成為白卡提款機，更不該因監管失靈而被一筆抹煞。打擊詐欺與守住長者福利，必須同時做到。