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紐約客談／成人日托中心 須規範經營

記者胡聲橋／紐約報導
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AI摘要

文章摘要整理：

紐約多區成人日托中心因白卡申報異常與違規競爭遭執法關注，當局正搜證查辦，同時也呼籲鼓勵合規經營以保障長者服務。

皇后區法拉盛成人日托中心高度密集，且白卡(Medicaid)申報人數的增長遠超當地符合條件長者人口的增幅，引發聯邦部門關注。20日，執法機構聯合行動，對位於布碌崙(布魯克林)、皇后區和史泰登島的幾個成人日托中心進行集中突擊檢查，再次引起社區的強烈反響。

執法機構的這一行動表明，違規成人日托中心不僅法拉盛有，全市各地都有。白卡成人日托中心門檻低，利潤高，因此吸引了眾多從業人員。一方面在利潤的驅動下，此類成人日托中心愈開愈多，但另一方面，在一定區域內，持有白卡的長者卻是有限的。為了吸引長者，一些日托中心從送小禮物開始，逐漸發展為直接發錢，而且數額愈來愈大，終於走到了不可收拾的局面。

這些成人日托中心的惡性競爭不僅把一項原本充滿善意，旨在為長者提供照護的計畫變成了個人的搖錢樹；更嚴重的是，嚴重削弱了政府相關執行機構的信譽和公信力；說到底，是浪費了納稅人辛辛苦苦掙來的錢，概括而言，就是把好事辦成了壞事。

因此，執法機構嚴查白卡成人日托中心的違規行為不僅有必要，而且是必須的。可以看出，執法部門目前仍處於收集證據的階段，希望在不久的將來，司法機關能依法懲處違規者。

不過，許多新移民、尤其是長者，到美國後都面臨語言不通，社交受限的困境，而另一方面，傳統的老人社區服務資源又非常有限，集中在幾個大機構。正是在這一背景，成人日托中心如雨後春筍般蓬勃發展。因此，在打擊違規白卡日托中心的同時，應該鼓勵合規經營的成人日托中心，只有這樣才能讓事情朝著正確的方向發展。

精華 FAQ

  • 因為當地成人日托中心高度密集，且白卡(Medicaid)申報人數的增長明顯快於符合條件長者人口，顯示可能存在不正常擴張或違規申報，因此引起聯邦部門注意。

  • 20日的聯合行動，執法機構集中突擊檢查了布碌崙、皇后區和史泰登島的多個成人日托中心，說明問題並非只集中在法拉盛，而是全市都有。

  • 文章主張一方面要嚴查違規白卡成人日托中心，追究不當招攬和濫用補助的行為；另一方面也應支持合規經營者，讓長者能獲得真正有效的社區照護。

法拉盛 布碌崙 白卡

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