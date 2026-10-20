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紐約客談／維護地鐵秩序 不應靠乘客冒險

紐約客談
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AI摘要

文章摘要整理：

紐約地鐵逃票與維持秩序問題，常讓乘客面臨是否拒絕陌生人的安全兩難，文中並呼籲MTA與執法部門提供更安全的處理機制。

紐約地鐵站裡幫陌生人撐住緊急出口，讓對方不必付費便能進站，看似一個舉手之勞，卻可能讓乘客陷入兩難；拒絕的話，可能引來對方不滿甚至挑釁，答應則等於縱容違規行為。

布碌崙(布魯克林)羊頭灣地鐵站日前就發生一宗傷人案，一名70歲男子據報在緊急出口附近與一名68歲老婦發生爭執後，用刀割傷對方臉部。案件的具體起因與責任，仍應以警方調查及司法程序為準，但這起事件讓人不得不正視地鐵日常衝突背後的安全隱憂。

在紐約地鐵，利用緊急出口讓他人免付車費進站的情況並不陌生，有時乘客即使不願配合，對方仍可能自行、或是靠其他人的幫助下進入，於是就會反過來責怪一開始拒絕幫忙的人；對當事人而言，這不只是守不守規矩的問題，更涉及如何面對陌生人的情緒，以及是否需要承擔衝突升級的風險。

我們當然不應把逃票視為理所當然，地鐵規則需要遵守，然而要求每一名乘客在遇到違規行為時都挺身制止，同樣不切實際；乘客無從預知對方會有什麼反應，更不應為了維護公共秩序，把自己置於可能遭受辱罵、威脅甚至暴力的處境。

問題在於，當乘客開始衡量「拒絕是否安全」，地鐵管理就不只是逃票與否的問題，而是公共空間能否讓人安心通行；維護秩序不應依賴乘客互相監督，更不能把普通人推到執法者的位置。

大都會運輸署(MTA)與相關執法部門應提供更有效的違規處理和通報機制，讓乘客在不必直接與違規者對峙的情況下，也能尋求協助；執法固然重要，但同樣重要的是，讓市民知道遇到這類情況時，可以安全地選擇不介入。

精華 FAQ

  • 因為拒絕可能引來對方不滿、挑釁甚至衝突升級，答應又等於縱容逃票違規。乘客往往難以預測陌生人的反應，因此會在守規與自保之間承受壓力。

  • 布碌崙羊頭灣地鐵站日前發生傷人案，一名70歲男子據報在緊急出口附近與68歲老婦爭執後，用刀割傷對方面部。事件提醒人們注意地鐵日常衝突可能帶來的安全風險。

  • 文章主張不能把維持秩序的責任轉嫁給乘客互相監督，而應由MTA與執法部門提供更有效的違規處理與通報機制，讓市民可在不直接對峙的情況下安全求助。

地鐵 布碌崙 地鐵站

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