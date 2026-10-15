紐約客談／托育虐童大增 監管疏漏警訊

AI摘要 文章摘要整理： 紐約托育虐童與疏忽通報成立率大增，顯示監管制度已有漏洞；在擴大全民托育之際，市府須先補強稽查、資訊共享與家長查詢機制。

在生活成本日漸上漲的現代社會中，許多雙薪家庭每天早上的第一件事，就是把孩子送去托育，中心的普及已成為許多家長選擇生兒育女地點的重要考量。市長曼達尼 (Zohran Mamdani)提倡全民托育，上任後確實也吸引州政府承諾撥款12億元，市府補足三歲班名額，讓約2000名兩歲幼童入學，對托育費用高昂的紐約家庭而言是一大利多。

但市府近月報告指出，市府監管的托育機構上一財政年度共有564件虐童與疏忽照顧通報，其中24.4%經調查成立，較2024財政年度的13.1%幾乎翻倍，當局坦言仍在了解原因。有人將數據與曼達尼的托育擴張連結，但這份報告涵蓋2025年7月至2026年6月，前半年仍在前市長亞當斯 (Eric Adams)任內，免費兩歲托育更是今年9月才開辦。換言之，數據其實反映的是跨越兩屆市府的制度問題。

這份報告恰恰證明，要大幅度擴張前，現行的制度已有無法忽略的警訊。今年2月，布碌崙 (布魯克林)一名托育老師被控猥褻四名女童，同年在布碌崙另一家托育中心工作人員粗暴對待幼童遭勒令停業。

全市約1萬多家托育業者照顧近48萬名兒童，監管權責分散在州府與市府之間，處分紀錄若無法即時流通，制度就可能出現縫隙，漏接一個個無辜的孩子。

現在，隨著市議員莫拉諾(Frank Morano)呼籲市議會儘快舉行聽證會，明年擴大服務1萬名幼童，新業者將大批加入，現在的市府應該要做的，除了切實規畫擴張後的制度，更應儘快釐清成立率上升的原因，推動各機構共享處分紀錄，讓稽查人力隨名額增加，並以多語言公開檢查報告，讓移民家長也能查詢與通報。

全民托育的意義，不只是讓爸媽可以在工作時找個地方「放」孩子，而是讓等待父母打拚的孩子能有個安身之所，畢竟即使只是一個孩子受到傷害，都嫌太多。