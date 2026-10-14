紐約客談／校車接送亂 紐約市府有責解決

AI摘要 文章摘要整理： 紐約校車接送長期延誤、漏接與資訊不透明問題未解，家長和議員要求市府督促業者準時通報並公開服務表現。

校車每天幾點到，原本是家長安排生活最基本的資訊，卻讓部分紐約家庭傷透腦筋。法拉盛 第25學區近日有家長反映，孩子的校車過去一個月都在早上7時30分或更晚抵達，換了司機後卻突然提前至7時15分，還告知只能等兩分鐘。由於孩子上車前需要服藥，接送時間無預警改變，讓家長措手不及。

更麻煩的是，教育局 推出的校車追蹤App 也未必可靠，有家長反映，系統顯示時間不準、畫面卡住，部分司機甚至沒有設備可以使用。另有學生因為沒有校車，錯過約一半的暑期課程，開學初也曾有孩子直到傍晚才回到家。

校車問題並非今年才出現，去年11月市府與校車業者續約時，已有家長、倡議人士及議員質疑，長年存在的延誤和路線混亂尚未改善，為何仍要繼續延長合約。市府最後將合約縮短為三年，當時教育總監也坦言，校車服務仍有許多問題需要解決。

民選官員也曾提出改善要求，市議員黃友興(Phil Wong)與其他議員共同提案，要求教育局每月公開校車提前、延誤及漏接紀錄，建立可供家長查詢的服務表現平台。今年9月底，他也曾因中村一所公校外道路施工，導致校車無法抵達校門口，要求交通局改善事前通知及施工安排。

市府應確保校車業者確實使用追蹤系統，接送時間有重大變動時提前通知家長，並公開各業者的準點率、漏接次數及投訴處理情況。尤其對需要特殊照顧的學生，更應建立明確的應變措施，避免因交通安排影響受教權益。

每天準時上學、平安回家，是學生最基本的需求。校車偶爾延誤可以理解，但當同樣的問題總是發生，家長卻仍不知道車何時會來、出了問題該找誰，市府就有責任交代，究竟要如何改善。