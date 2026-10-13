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紐約客談／可負擔住宅 長者申請有多難？

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文章摘要整理：

紐約可負擔住宅雖持續增加，但華人長者因資訊分散、申請流程繁複與語言限制，常難及時提出申請並等待多年。

法拉盛自強社區服務中心(Selfhelp)一對亞裔夫妻近期分享入住長者公寓的經歷，兩人等了約八年，才終於住進每月租金約1100元的一房一廳公寓。對收入有限的長者而言，這樣的租金確實難得，但八年的等待，也幾乎占去退休生活的一大段時間。

在法拉盛，想申請長者公寓的人不少，自強中心旗下的住宅更是許多華人長者熟悉的選擇。然而，房源有限，候補名單漫長，即使符合資格，也不代表很快就能入住。更令人擔憂的是，有些長者連去哪裡登記、何時開放申請都不知道。

紐約市近年持續興建可負擔住宅，每當新建案開放抽籤，總能吸引大量申請者。但對許多不熟悉電腦、英文能力有限的華人長者來說，Housing Connect的申請程序並不容易。從建立帳號、填寫收入資料，到確認資格、留意通知，每一步都可能需要子女或社工協助。有些長者甚至不知道，自己符合條件的住宅正在接受申請。

對此市府並非沒有提供協助，Housing Connect有中文指南，也接受郵寄申請，還有住房大使(Housing Ambassador)協助民眾。然而，長者公寓各有不同的申請方式，相關資訊散落在不同網站或機構。即使有中文說明，長者仍得自己找資料、確認資格，還要記得後續追蹤。

對年輕人來說，上網填表不難，但對獨居、沒有親友協助的長者而言，這些程序就是一道道門檻。政府既然積極推動可負擔住房，也應讓申請管道更容易接近，透過老人中心、圖書館及社區機構，定期提供中文諮詢與申請協助。

房子有限，等待或許難以避免，但至少應讓每位符合資格的長者，都有公平提出申請的機會。否則，可負擔住宅蓋得再多，不知道如何申請的人，仍然只能在門外等待。

精華 FAQ

  • 他們大約等了8年，才終於住進一間每月租金約1100元的一房一廳長者公寓。對收入有限的長者來說，租金算是可負擔，但等待時間相當漫長。

  • 主要困難包括房源有限、候補名單漫長，以及不熟悉電腦、英文能力不足，難以完成Housing Connect的註冊、填表和後續追蹤，甚至不知道何時開放申請。

  • 文章主張政府應讓申請管道更容易接近，並透過老人中心、圖書館及社區機構，定期提供中文諮詢與申請協助，讓符合資格的長者都有公平申請機會。

法拉盛 紐約市 租金

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