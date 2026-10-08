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紐約客談／新閘門防逃票 MTA宣布成功過早

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AI摘要

文章摘要整理：

MTA測試新款地鐵閘門後，20站逃票率平均降35%，但是否值得全面推行，仍須觀察收入、成本、轉移逃票與長期維護效果。

大都會運輸署(MTA)7日宣布，在測試新款地鐵閘門的20個紐約地鐵站中，逃票率平均下降了35%，其中布碌崙(布魯克林)兩個車站的逃票率更大幅下降72%；對一個長期受到逃票問題困擾的公共運輸系統來說，這無疑是一個令人鼓舞的結果，然而此時還不是勝利的終點。

MTA目前測試的是Cubic、STraffic和Conduent三家公司的新型閘門，這些閘門透過更高、更長的金屬與玻璃門，以及感應器，讓乘客更難翻越或鑽過去；第一階段的試點確實顯示，新閘門似乎能有效降低逃票，但目前還不知道哪個閘門最好用。

MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)自己也承認，由於三家公司是在不同車站測試各自的產品，目前還無法直接比較哪一種設計最有效；更重要的是，第一階段每個車站只更換一組閘門，接下來的第二階段，MTA將在20個車站全面更換閘門，這才是更大的考驗。因為在20個入口測試成功，和在整個車站、甚至全市150個車站成功，是完全不同的事情。

這意味著，問題不能只停留在「逃票下降多少」，MTA還必須回答另一個更現實的問題：增加的票款收入，是否足以證明這筆投資是值得的？

此外，逃票率下降也需要持續觀察，逃票者是真的被新閘門阻止了，還是只是轉移到其他入口？新閘門的維護成本又是多少？當設備使用多年後，效果是否仍然能維持等等？

因此，MTA現在最需要的不是急著宣布成功，而是透明地公布更多數據；35%的下降值得肯定，但真正值得慶祝的，應該是當新閘門在更多車站經過長期測試後，仍然能有效降低逃票，同時增加票款收入、改善無障礙通行，而且這些收益確實超過成本。

精華 FAQ

  • MTA在20個試點地鐵站測試新閘門後，整體逃票率平均下降35%，其中布碌崙兩個車站的降幅更高達72%，顯示新設備已有初步成效。

  • 因為目前只是在部分車站、且每站只換1組閘門的第一階段測試，無法直接比較三家公司表現，也還不能確認在全站與全市推廣後是否同樣有效。

  • MTA還要確認票款收入是否足以回收投資、逃票是否只是轉移到其他入口、維護成本多高，以及設備使用多年後效果是否仍能維持。

MTA 布碌崙 地鐵站

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