紐約客談／ 公共福利 不應成移民焦慮來源

AI摘要 文章摘要整理： 聯邦擴大「公共負擔」評估後，部分移民因擔心影響身分申請而不敢使用福利；文章呼籲以清楚多語資訊消除恐懼，保障公共健康。

近期聯邦政府擴大「公共負擔」政策的評估範圍，引發不少移民 對Medicaid、SNAP 等公共福利的疑慮；雖新規定只適用於部分移民案件，也不是所有使用公共福利的人都會受到影響，但對很多華人 民眾而言，移民法規複雜難懂，在資訊不清楚的情況下，最容易出現的反應就是：既然不知道會不會有問題，那乾脆不要用。

但這種因為害怕而放棄福利的現象，會令一些真正需要幫助的家庭卻步，不是長久之計，更甚者會引發成更大的問題。試想一下，若移民家庭擔心使用政府提供的醫療保障會影響未來的身分申請，於是小病選擇忍著，例行檢查也一再延後，等到疾病惡化，可能已經不是一次普通的門診可以解決的事。

醫療保險的意義，本來就是讓人能在疾病還沒有變得嚴重之前接受治療，若人們因恐懼而避開醫療服務，最後可能導致更多急診需求、更高的醫療成本，也讓原本可以預防的疾病變得更加難以處理。

因此現在最重要的，不只是討論政策本身，也要確保移民知道這些政策究竟適用於誰、不適用於誰，同時不要因恐懼或混亂，就放棄自己有資格享有的重要福利；這樣的提醒應該被更多市府機構、醫療單位及社區組織所採用，尤其對英語能力有限的新移民而言，提供清楚、簡單、多語言的資訊，比單純發布一份充滿法律術語的政策文件更加重要。

歸根究底，醫療保健不應該成為移民身分焦慮的另一個來源；當一個人因為擔心未來的移民申請，而不敢照顧今天的健康時，社會面對的就已經不只是移民政策方面的問題，而是一個城市的公共衛生與人道問題。