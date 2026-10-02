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紐約客談／治理電單車亂象 從外送獎勵機制下手

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AI摘要

文章摘要整理：

紐約市面對電單車事故增加，文章主張別只管車種與車速，應追查外送平台的獎勵、派單與配送時間如何逼使騎士趕路，從源頭改善風險。

隨著電動車相關事故和死亡人數提升，紐約市正在重新審視電單車使用的安全問題，據市議會近日召開的聽證會，一口氣討論了23項相關提案；安全問題當然不能被忽視，但當我們把焦點全部放在電動車這個工具上時，也許忽略了一個更值得追問的問題：究竟是誰讓外送員如此急著趕路？

對許多外送員而言，電動車不是休閒用品、而是他們謀生的工具，騎得快、準時送單，意味著一天之內可以完成更多訂單，以及影響小費數額；而一旦速度下降、配送時間拉長，他們的收入或許也會受到影響，這正是任何限制電動車速度的政策都無法迴避的現實。

市議員萊斯勒(Lincoln Restler)指出，外送平台公司建立的一套獎勵機制，騎士若快速送達將獲獎勵，不過Uber代表則否認這種說法，表示Uber不會因為外送員騎得快慢而有所獎勵或懲罰。雙方說法不同，反而更值得追問，若平台沒有直接按照速度付錢，那麼外送員為什麼仍然有快速完成訂單的壓力？

答案可能並不只在薪酬制度，而在整個外送經濟的運作方式。當消費者期待更快送達、平台追求更高效率，而外送員又依靠每一張訂單維持收入時，「快」自然可能變成一種無形的競爭。

因此，紐約市如果真的希望降低電動車事故，政策不應只停留在「禁止哪一種車」或「車速不能超過多少」，平台同樣應該承擔責任，例如建立更清楚的安全標準、偵測危險騎行、提供安全培訓，甚至重新檢視配送時間與派單制度是否會製造不必要的速度壓力。

當騎士們了解到自己不必快速完成任務時，或許就不會因為加快速度而引發意外，行人將更安全、道路更有秩序。

精華 FAQ

  • 因為電動車相關事故與死亡人數持續上升，市議會也因此召開聽證會，一口氣討論23項提案。文章認為，安全風險確實要管，但不能只盯著工具本身。

  • 因為外送員靠每一單維持收入，送得越快就能接更多單，也可能影響小費與整體收入。即使平台未直接按速度付錢，消費者與平台對效率的期待仍會形成壓力。

  • 政策不應只限制哪種車或最高時速，平台也要承擔責任，例如建立安全標準、偵測危險騎行、提供安全培訓，並重新檢視配送時間與派單制度是否製造趕路壓力。

電動車 紐約市 小費

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