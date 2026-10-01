紐約客談／電單車愈跑愈快 法律卻追得太慢

AI摘要 文章摘要整理： 紐約電單車速度愈來愈快，但法律與追責機制仍落後，陸瑞英提案未獲審議，凸顯行人安全與責任制度的缺口。

華裔 教育工作者陸瑞英(Priscilla Loke)在曼哈頓華埠被電單車撞死，至今整整三年。市議會9月30日一次審議23項電動單車及滑板車安全提案，從外送平台牌照、車速檢測到以科技限制危險騎行。然而，以她命名、要求電動車 登記並懸掛識別車牌的「陸瑞英提案」，卻不在其中。

今天的電單車已有接近機動車輛的速度和衝擊力，事後辨識與追責機制卻仍停留在普通單車的年代。研究發現，遭電動車撞傷的行人，腦損傷比例接近騎行者的兩倍。行人承受的風險，顯然不能只靠路人自己小心注意來化解。

建立牌照系統看似作用不大，其需要的經費最終也可能落到外賣郎等低收入 者頭上，但登記是責任鏈條中最基本的一環，不能因它無法防止所有事故，便否定其在肇事逃逸、違規追查和保險理賠上的作用。

華埠街道狹窄，長者和兒童密集。陸瑞英遭遇事故的企李士提街(Chrystie St)已有受停放車輛保護的雙向單車道，格蘭街(Grand St)也將增設同類設施。市府為新交通方式開闢空間，本是城市進步；但增加路權的同時，相應建立的責任又在哪裡？若只是一味擴建，最基本的追責問題卻一再忽視，行人安全便永遠無法落實。

平台企業、騎行團體和外賣郎都有清晰的利益訴求，有著強大的動員和組織能力，處處遊說並出席聽證。而長者、兒童和行動不便者卻在政治生活中被遺忘，往往只有事故發生後才能被看見。政策若只回應最有組織、聲音最大的一方，沉默者的安全自然容易被排在後面。

「陸瑞英提案」未必需要原封不動通過，但多年來，它至少應獲得公開聽證、修訂和表決的機會。三年過去，橫衝直撞的電動單車依舊穿梭街頭，速度愈來愈快之時，我們城市的法律已被遠遠甩在後面。