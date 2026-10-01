我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

64歲金凱瑞第3度結婚 迎娶小32歲女友 今年才公開示愛喊：我愛妳

麻州至少275名天主教職員性侵兒童逾半世紀 近千人受害

紐約客談／電單車愈跑愈快 法律卻追得太慢

紐約客談
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

紐約電單車速度愈來愈快，但法律與追責機制仍落後，陸瑞英提案未獲審議，凸顯行人安全與責任制度的缺口。

華裔教育工作者陸瑞英(Priscilla Loke)在曼哈頓華埠被電單車撞死，至今整整三年。市議會9月30日一次審議23項電動單車及滑板車安全提案，從外送平台牌照、車速檢測到以科技限制危險騎行。然而，以她命名、要求電動車登記並懸掛識別車牌的「陸瑞英提案」，卻不在其中。

今天的電單車已有接近機動車輛的速度和衝擊力，事後辨識與追責機制卻仍停留在普通單車的年代。研究發現，遭電動車撞傷的行人，腦損傷比例接近騎行者的兩倍。行人承受的風險，顯然不能只靠路人自己小心注意來化解。

建立牌照系統看似作用不大，其需要的經費最終也可能落到外賣郎等低收入者頭上，但登記是責任鏈條中最基本的一環，不能因它無法防止所有事故，便否定其在肇事逃逸、違規追查和保險理賠上的作用。

華埠街道狹窄，長者和兒童密集。陸瑞英遭遇事故的企李士提街(Chrystie St)已有受停放車輛保護的雙向單車道，格蘭街(Grand St)也將增設同類設施。市府為新交通方式開闢空間，本是城市進步；但增加路權的同時，相應建立的責任又在哪裡？若只是一味擴建，最基本的追責問題卻一再忽視，行人安全便永遠無法落實。

平台企業、騎行團體和外賣郎都有清晰的利益訴求，有著強大的動員和組織能力，處處遊說並出席聽證。而長者、兒童和行動不便者卻在政治生活中被遺忘，往往只有事故發生後才能被看見。政策若只回應最有組織、聲音最大的一方，沉默者的安全自然容易被排在後面。

「陸瑞英提案」未必需要原封不動通過，但多年來，它至少應獲得公開聽證、修訂和表決的機會。三年過去，橫衝直撞的電動單車依舊穿梭街頭，速度愈來愈快之時，我們城市的法律已被遠遠甩在後面。

精華 FAQ

  • 因她在曼哈頓華埠遭電單車撞死已滿3年，卻仍看不到相應制度改革。文章借此指出，電單車越來越快，法律追責與安全管理卻長期落後。

  • 市議會當天審議23項電動單車及滑板車安全提案，內容包括外送平台牌照、車速檢測，以及用科技限制危險騎行，顯示官方開始處理相關風險。

  • 作者認為登記是責任鏈最基本一環，可協助肇事逃逸、違規追查與保險理賠，即使無法防止所有事故，也不能因成本問題否定其必要性。

電動車 低收入 華裔

上一則

華埠凌晨搶案 刀匪刺傷3男後逃逸 警籲民眾提供線索

下一則

AI向善研討會 侯宜秀談台灣機會與挑戰
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

Citi Bike限速 使用者批變相加價 猶如「隱形稅」

Citi Bike限速 使用者批變相加價 猶如「隱形稅」
曼哈頓大橋頭奪命車禍頻發 社區籲盡快整改

曼哈頓大橋頭奪命車禍頻發 社區籲盡快整改
紐約公園大道改造方案更新 單車、行人將分流

紐約公園大道改造方案更新 單車、行人將分流
推百項措施整治交通 曼達尼打造新版「零死亡願景」

推百項措施整治交通 曼達尼打造新版「零死亡願景」

熱門新聞

圖為紐約拉瓜地亞機場安檢。示意圖（美聯社）

紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉

2026-09-28 18:08
東北風暴襲擊新澤西州長枝市，居民涉水走過大西洋大道淹水路段。(美聯社)

東北風暴已影響4000萬人 強降雨晚間8時襲擊紐約

2026-09-26 16:51
梁女士遭遇連環騙局，險些上當，她希望更多華人了解此類騙術。圖為梁女士在報案後得到的防範身分盜竊騙局的宣傳冊。(受訪者提供)

華婦識破保險詐騙 仍險落連環陷阱

2026-09-25 02:30
東北部海岸東北風暴新澤西州懷爾德伍德，一場強風暴襲擊了美國東北海岸，一場大雨過後，一家人背著個人物品走在被洪水淹沒的街道上。(路透)

東北風暴襲紐約 有市民被樹木砸死 惡劣天氣將持續至周一

2026-09-27 07:31
東北風暴本周末將為紐約市帶來強風及降雨，皇后區南部等沿海地區須防範淹水。（記者許振輝/攝影）

東北風暴逼近紐約 強風恐達55哩 南皇后區沿海防淹水

2026-09-24 17:33
2026年約有60%的Z世代年輕人考慮投入藍領職業。與此同時，不同年齡層的女性也開始進入過去由男性主導的產業。示意圖（美聯社）

不讀大學年薪也破10萬 紐約「神力女超人」搶當高薪藍領

2026-09-29 17:39

超人氣

更多 >
捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同
川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠
杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」
魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成

魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成
超級智慧也救不了…川普與AI巨頭簽協議「美國」竟拼錯

超級智慧也救不了…川普與AI巨頭簽協議「美國」竟拼錯