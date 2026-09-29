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紐約客談／下水道淘金熱 市府放任不管？

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AI摘要

文章摘要整理：

紐約市頻傳下水道尋寶事件，連曼哈頓與聯大周周邊都出現，警方疲於維安卻難以逮人，外界質疑市府長期放任，應從源頭加強管制。

紐約市今夏傳出多起下水道尋寶事件，此情此景彷彿把紐約客傳送回百年前維多利亞時代的倫敦，一個個身穿裝備的地鼠探頭探腦的畫面，實在令人難以想像這竟然是科技當道的現代社會。

最荒謬的是，這些事件若發生在夜深人靜的外圍行政區還情有可原，但最新一起竟發生在曼哈頓公園大道，還適逢全球矚目的「聯合國大會周」，迫使警方在繁重的維安任務之餘，還得會同聯邦單位下水道掃查，也讓外界不禁質疑，市府對這波「地下淘金熱」的現象是否太過放任。

事實上，下水道尋寶在紐約本就不是新鮮事。10年前，布碌崙(布魯克林)就發生過三人帶著金屬探測器鑽進下水道，其中一人還是市環保局員工。時任警察局長事後甚至只能無奈表示，市府不可能把全市人孔蓋都焊死。10年過去，這說法似乎仍然是市府的套稿答案，因為人孔蓋數量龐大、難以全面管控，只能事後派員巡查，確認無害公共安全便不了了之。

但問題在於，一次次人孔蓋被撬開、一群人魚貫進出的相關案件據報已累積20多起，卻至今未傳出有人落網。從布碌崙、皇后區、賓州車站一路到公園大道，這群尋寶客看似分工明確、裝備齊全，執法單位卻始終只能以「並無不法意圖」安撫民心。倘若尋寶客都能在聯大維安範圍的地底下來去自如，萬一換成心懷不軌之徒，後果恐怕不堪設想。

何況下水道內沼氣、積水與突發暴雨，隨時可能釀成人命傷亡，屆時出動救援的費用還是由納稅人承擔。與其每次事後掃查，不如從源頭著手，在重點區域與交通樞紐加裝人孔蓋鎖具、建立監視器即時通報機制，並對屢犯者依法究責，或許才能真正達到嚇阻效果。

精華 FAQ

  • 因為事件不只發生在外圍行政區，最新還出現在曼哈頓公園大道，且碰上聯合國大會周，讓警方在維安壓力下還得加派人力掃查，顯示問題已非零星個案。

  • 市府過去多以人孔蓋數量龐大、難以全面管控為由，採取事後巡查、確認無害後就不了了之的方式處理，等於沒有建立有效預防與追查機制。

  • 作者建議在重點區域與交通樞紐加裝人孔蓋鎖具，建立監視器即時通報機制，並對屢次闖入者依法究責，從源頭防堵而非每次事後補救。

布碌崙 紐約市 聯合國

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