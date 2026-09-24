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紐約客談／MTA升級 乘客有感才算數

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信用卡輕輕一拍就能搭地鐵，OMNY確實便利了生活。但作為乘客，誰想每天翻查信用卡帳單，逐筆加總車資，才知道離七天32元的封頂還有多遠？付款省下的工夫，為何又要花在查帳上？

大都會運輸署(MTA)日前表示將加強宣導，提醒乘客固定使用同一卡片或裝置，並開設網上帳戶查詢進度。封頂本來就會自動計算，不必申請；問題是舊MetroCard刷卡可見餘額，新系統卻未在閘機顯示封頂進度，只留下一個綠色的「Go」。

乘客組織常設公民諮詢委員會(PCAC)去年收集392份問卷，34%受訪者反映扣款延遲。該組織當時已要求讀卡器顯示餘額、轉乘及封頂資訊。今年7月，MTA主席利博(Janno Lieber)表示正在開發相關功能，卻未給出推出日期；到了9月，仍表示相關功能尚在開發，與承包商的合作遇到困難。

乘客等到的是宣導，而非明確時程。而既然問題早已提出，就不能只教大家適應缺陷，卻不交代何時補上。

放眼其他升級工程，MTA的2025至2029年建設計畫編列11億元，計畫在150站換裝新式閘機，兼顧防逃票與無障礙通行。保障收入有其必要，但防逃票可以列出預算、站數，讓付費乘客看清帳目，也應有具體的改善目標。

堵車費支持的建設同樣不缺大數字，MTA列出20億元，改善至少23個地鐵站的無障礙設施，但乘客需要的不只是投資總額，還有常用車站何時完工、電梯是否可靠。乘客組織建議，可先改進地鐵端，或先顯示轉乘資訊，不必等所有功能一次到位。對於不熟悉網上帳戶的長者，現場看得明白，也許還是比一張宣導海報更實在。

MTA的升級，乘客有感才算數。

精華 FAQ

  • OMNY讓乘客能以信用卡或裝置快速拍卡搭地鐵，付款流程更省事；但系統不在閘機顯示封頂進度與餘額，乘客得自己查帳，才能知道何時達到7天32元的封頂。

  • PCAC在蒐集392份問卷後，指出34%受訪者反映扣款延遲，並要求讀卡器顯示餘額、轉乘與封頂資訊。該組織認為，這些資訊應直接在現場呈現，而不是只靠網上帳戶查詢。

  • 文章認為MTA雖持續推動閘機和無障礙等大型建設，卻對OMNY顯示功能缺乏明確時程，只靠宣導要乘客適應缺陷，忽略了使用者實際感受，升級成效因此打折。

大都會 MTA 地鐵

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