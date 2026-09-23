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紐約客談／川普見曼達尼 各有政治紅利算盤

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川普(Donald Trump)總統21日在紐約市長官邸與曼達尼(Zohran Mamdani)市長相談甚歡，這樣的場景我們已不陌生。就在去年11月勝選後和今年2月就職後，曼達尼就兩次前往白宮與川普會面。兩人「各取所需」固然說得通，但就政治形象而言，曼達尼似乎略占上風。共和黨正把民主社會主義者描繪成威脅，總統卻親自替這位市長的執政潛力背書，看似各吹各的調。

就在不久之前，紐約市府才聯合其他地方政府，控告川普政府的「公共負擔」新規。曼達尼現在一面打官司，一面談住房，可謂是既反對、又合作。的確，紐約市民既需要免於移民政策帶來的恐懼，也需要可負擔的住房，兩項責任並不互相抵銷。

但這筆交易的回報並不對等。川普只需表現友善，便能獲得跨黨派合作的畫面；曼達尼要把這份友善變成住房，卻得等資金、審批與工程。此次雙方同意深化陽邊鐵路場開發磋商，尚未作出聯邦撥款承諾。

目前川普的處境也並不樂觀，一面承受期中選舉壓力，一面與幾家媒體關係鬧得正僵。21日公布的路透民調顯示，他的施政支持率僅32%，共和黨人對其處理生活成本的評價也走低。川普當然有理由把這場會面轉成對自己有利的故事。此時與主打可負擔生活的市長談建房，可讓他重新扮演解決問題的人。哪怕修住房這樣的民生紅利最終落空，川普需要的政治紅利卻已即刻兌現。

一座城市能否獲得資源，竟與總統喜不喜歡它的市長息息相關。這種看似荒誕的現實，如今已不新奇。被視為極左代表、又善於政治表演的曼達尼，也明白其中的務實之道。少一點主義之爭，把交情轉成有預算、有期限、可追責的公共承諾。至於兩人對財富分配的分歧，則可暫時留在鏡頭之外。

精華 FAQ

  • 兩人表面相談甚歡，實際上都在盤算政治收益。川普可藉跨黨派合作畫面修補形象，曼達尼則希望把這種友善轉成住房與城市資源的具體成果。

  • 紐約市府一方面與其他地方政府控告川普的「公共負擔」新規，另一方面又在住房政策上與白宮接觸，呈現出既反對又合作的複雜關係。

  • 因為川普只要展現友善，就能立刻獲得合作姿態與解決問題的政治敘事；但曼達尼要把友善變成住房、資金與工程成果，仍需等待審批與撥款。

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