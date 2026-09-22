紐約客談／快速且免費巴士 曼達尼做到了嗎

曼達尼 (Zohran Mamdani)市府上周曬政績，把擴展全市巴士專用道網路，讓慢速巴士行駛得更快作為。但交通倡議組織立即指出，曼達尼在競選期間開出的「快速且免費(fast and free)」巴士的競選支票並未兌現。

曼達尼上任市長以後，在推動「免費」巴士的核心主張上面臨來自大都會運輸署(MTA )與州府的強大阻力，市府也有近60億元的巨大財政窟窿需要填補，市府目前在財政上捉襟見肘，巴士免費的目標只能暫時擱置。

相較於「免費巴士」的承諾，「快速巴士」的目標更容易實現，由於上屆亞當斯(Eric Adams)政府近年來延誤或停滯了多項巴士專用道擴建計畫，包括布朗士區的復敦路(Fordham Road)與特雷蒙特大道(Tremont Avenue)，以及布魯克林區的弗萊布許大道(Flatbush Avenue)，這讓曼達尼很快就找到突破口。

曼達尼上周稱今年全市已新增12哩巴士專用道，是市府在上一個財年所建5.5哩的兩倍多。不過他不願提及的是，這新增的12哩巴士專用道，仍比2024財年所建的近16哩少了24%。而且這些數字遠低於2019年通過的「街道大師計畫」(Streets Master Plan)中依法要求在2026年建設30哩新巴士專用道的目標。

假若市府繼續達不到巴士專用道與公車專用道建設的法定要求，紐約市的巴士速度就不可能提升。這些措施不僅是為巴士劃定專用道，還旨在分流交通並實施執法措施，例如MTA的自動攝影機執法(ACE)計畫，以追究占用巴士道駕駛人的責任。

數百萬紐約人依賴巴士通勤，但他們浪費了太多時間；紐約市巴士的平均時速僅7.8哩，還不及自行車騎士平均10哩的時速。相信對大多數紐約人來說，獲得更快的乘車體驗比獲得免費乘車更令人滿意。