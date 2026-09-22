我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／川習會6道題：美中各有籌碼 誰先讓步？

任正非女兒一方式回應全家外逃傳聞 網友：太幽默了

紐約客談／快速且免費巴士 曼達尼做到了嗎

紐約客談
聽新聞
test
0:00 /0:00

曼達尼(Zohran Mamdani)市府上周曬政績，把擴展全市巴士專用道網路，讓慢速巴士行駛得更快作為。但交通倡議組織立即指出，曼達尼在競選期間開出的「快速且免費(fast and free)」巴士的競選支票並未兌現。

曼達尼上任市長以後，在推動「免費」巴士的核心主張上面臨來自大都會運輸署(MTA)與州府的強大阻力，市府也有近60億元的巨大財政窟窿需要填補，市府目前在財政上捉襟見肘，巴士免費的目標只能暫時擱置。

相較於「免費巴士」的承諾，「快速巴士」的目標更容易實現，由於上屆亞當斯(Eric Adams)政府近年來延誤或停滯了多項巴士專用道擴建計畫，包括布朗士區的復敦路(Fordham Road)與特雷蒙特大道(Tremont Avenue)，以及布魯克林區的弗萊布許大道(Flatbush Avenue)，這讓曼達尼很快就找到突破口。

曼達尼上周稱今年全市已新增12哩巴士專用道，是市府在上一個財年所建5.5哩的兩倍多。不過他不願提及的是，這新增的12哩巴士專用道，仍比2024財年所建的近16哩少了24%。而且這些數字遠低於2019年通過的「街道大師計畫」(Streets Master Plan)中依法要求在2026年建設30哩新巴士專用道的目標。

假若市府繼續達不到巴士專用道與公車專用道建設的法定要求，紐約市的巴士速度就不可能提升。這些措施不僅是為巴士劃定專用道，還旨在分流交通並實施執法措施，例如MTA的自動攝影機執法(ACE)計畫，以追究占用巴士道駕駛人的責任。

數百萬紐約人依賴巴士通勤，但他們浪費了太多時間；紐約市巴士的平均時速僅7.8哩，還不及自行車騎士平均10哩的時速。相信對大多數紐約人來說，獲得更快的乘車體驗比獲得免費乘車更令人滿意。

精華 FAQ

  • 目前較有進展的是「快速」部分，市府推動巴士專用道擴建並公布新增12哩；但「免費」部分仍受MTA、州府與財政缺口牽制，暫時無法落實。

  • 主要原因是大都會運輸署與州府阻力很大，加上市府面臨近60億元財政缺口，資金吃緊，使免費巴士只能先擱置，優先處理其他交通建設。

  • 文章認為進度仍不足，因今年新增12哩雖比前一年多，但仍低於2024財年的近16哩，也遠未達2026年依法應完成的30哩目標。

曼達尼 紐約客談 MTA

上一則

東方遺珍9月25、26日法拉盛舉辦中國古董收購會

下一則

非匿名租客暖氣投訴 市府下月起逐宗調查
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

聯合國大會下周登場 曼哈頓封街 每日將有數場示威

聯合國大會下周登場 曼哈頓封街 每日將有數場示威
紐約校園周邊交通安全 將大升級

紐約校園周邊交通安全 將大升級
推百項措施整治交通 曼達尼打造新版「零死亡願景」

推百項措施整治交通 曼達尼打造新版「零死亡願景」
曼達尼首張市政成績單 好壞互見

曼達尼首張市政成績單 好壞互見

熱門新聞

上班僅2.5小時，就因主管所謂的「衛生問題」遭到解雇。示意圖（美聯社）

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

2026-09-18 16:45
紐約市清潔局(DSNY)社區協調員陳景儒現場解答居民問題。(記者高雲兒╱攝影)

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

2026-09-19 07:21
紐約州能源負擔能力計畫(EAP)為所有收入低於本地區中位數的家庭提供水電帳單補貼折扣，但由於需要註冊申請，目前尚有250萬家庭符合條件但未享受到該補貼。圖為一名家庭主婦展示電費帳單。(美聯社)

你註冊了沒？紐約州水電補貼 250萬家庭尚未領取

2026-09-16 07:26
圖為紐約曼哈頓地鐵。（美聯社）

「他們的人生沒理由做傻事」曼哈頓地鐵男女坐鐵軌遭撞

2026-09-14 17:33
非營利機構Potential Development Association(PDA)日前在皇后區法拉盛圖書館舉辦招聘活動。(記者高雲兒／攝影)

英文一般也能進JFK？機場搶中文人才 時薪最高逾25元

2026-09-17 17:07
聯邦白卡(Medicaid)新規明年起陸續上路，紐約市衛生局提醒，可能受到新工作要求影響的19至64歲白卡持有人，紐約州健保市場(NY State of Health)將在9月30日前寄出通知。(美聯社)

白卡新規倒數計時 紐約9月底前寄通知

2026-09-16 06:25

超人氣

更多 >
罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目
關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌
62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出
35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女
柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」