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紐約客談／出走是假命題 何須誇大

紐約客談
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當前美國社會嚴重分裂，公共輿論中也存在一種偏狹的現象：媒體習慣於將正常的「人口流動」包裝成政治隱喻。無論是自由派媒體不厭其煩將「美國人放棄國籍」放大為對共和黨川普政府執政的失望，還是保守派媒體連篇累牘地將「Z世代離開紐約」、「紐約富人遷往佛州、德州」塑造成對民主黨籍市長曼達尼施政的抗議，這類報導似乎都犯了先入為主、以偏概全的錯誤。這種將複雜的個人選擇硬塞入黨派爭鬥框架的敘事，本質上是在製造焦慮、誇大事實。

事實上，無論是放棄國籍還是跨區遷移，背後的原因都極為多元複雜，絕非「政治不滿」這四個字所能簡單概括。

以放棄美國國籍為例，許多長期定居海外的美國人之所以做出這一決定，往往源於美國獨特的「海外雙重徵稅」的「肥咖」政策(FATCA)帶來的繁瑣報稅程序與經濟負擔，以及聯邦政府調降退籍手續費等制度性誘因，政治氣氛頂多只是次要的推手。

同樣地，年輕一代選擇搬離紐約等大都會，核心驅動力往往是高企的房價、生活成本、遠距工作普及帶來的居住彈性，或是純粹的人生階段轉換。將這些出於經濟計算與個人生涯規劃的決定，一概貼上「逃離政敵治理」的政治標籤，既無視客觀的統計結構，也失之偏頗。

當媒體為了迎合特定立場的受眾，將正常的社會現象政治化、情緒化時，公共討論便容易滑向極端。實際上人口的自由遷徙本就是開放社會的常態，過度渲染「出走潮」不過是一些媒體博取流量、攻擊政敵的修辭工具。   

當是否有人「出走」被渲染成政績評判的唯一標準時，真正的問題反而被掩蓋了。因此平民百姓應保持理性審視，看清這些新聞背後被過度包裝的黨派意圖—出走本是假命題，何須誇大其詞？

精華 FAQ

  • 作者認為媒體常把正常的人口流動過度解讀為政治表態，將個人選擇硬套進黨派對立框架，容易製造焦慮，也會扭曲原本複雜的社會現象。

  • 文章指出，許多長居海外美國人退籍，主要與FATCA帶來的繁瑣報稅、經濟負擔，以及退籍手續費調整等制度因素有關，政治氣氛只是次要影響。

  • 作者認為這些移居決定多半來自高房價、生活成本、遠距工作普及與人生階段轉換，並不必然代表對某位市長或某個政黨的抗議。

曼達尼 共和黨 德州

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