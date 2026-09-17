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紐約客談／紐約地鐵亟須加裝月台門維安

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紐約市地鐵最近再傳奪命悲劇。在曼哈頓下城有兩人，一人疑似尋短者，一人是試圖救人的朋友，在下城Spring Street車站被駛來的4號線列車撞擊身亡。事發後不少人惋惜說，若地鐵月台裝有防護門，讓人無法跳下或跌落軌道，事故就可避免。

紐約市共有472個地鐵站，要在每個車站都安裝上至天花板下至地面的月台門，無疑需要耗費巨資與漫長時間。大都會運輸署(MTA)計劃在未來30年內投入71億元，用於改善車站以符合「美國身心障礙者法」(ADA)的無障礙標準；但預計最早要到2055年才能實現95%車站的全面合規。

但是不是在2055年之前，MTA就可以無所作為，不用想辦法封閉月台，聽任任何未授權人員因任何原因侵入軌道呢？當然不是。在地鐵軌道一再傳出有人被碾壓、被撞死的事故的當下，MTA在持續推進上述長遠規畫的同時，必須著手封閉月台的臨時措施，防止閒雜人等侵入軌道。

這樣的封閉或半封閉的月台門除了提升乘客安全，還能為MTA帶來其他好處。例如減少被扔進軌道的垃圾，從而消除引發昂貴延誤的軌道火災風險。MTA還能藉此實現車站的溫控管理，提供冬暖夏涼的候車環境。

無可否認，MTA既要完成五年資本計畫、維持現有服務正常運作，又要面對與員工即將到期的勞資協議，困難不小。但MTA有來自曼哈頓堵車費的收入，可用於推動重要的基礎設施項目；此外，過去數年也獲得薪資稅和其他費用挹注資金。各種地鐵廣告也帶來可觀的收入。

在這些收入來源中必能撥出一小部分資金，以啟動一項封閉地鐵月台的計畫。沒有人期望所有472個車站的月台能在一夜之間完成封閉，因此費用和時間不應成為MTA不制定並啟動計畫的藉口。若從明年起，每年能完成一個、五個甚至10個車站的月台門安裝並因而拯救生命，這樣的努力就是值得的。

精華 FAQ

  • 文章認為最迫切的問題是月台缺乏有效防護，導致乘客或其他人可能跌落、跳入或被推入軌道，進而釀成致命事故，顯示地鐵安全仍有明顯漏洞。

  • 因為地鐵已多次發生人員被撞死或碾壓的悲劇，等待數十年等於放任風險持續存在；作者主張在長期無障礙工程外，MTA也要立刻採取臨時封閉月台措施。

  • 月台門還能減少垃圾掉入軌道，降低引發火災與列車延誤的機率，同時幫助車站維持溫度控制，讓乘客在冬天更保暖、夏天更涼爽。

地鐵 紐約市 MTA

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