紐約客談／紐約地鐵亟須加裝月台門維安

紐約市地鐵 最近再傳奪命悲劇。在曼哈頓下城有兩人，一人疑似尋短者，一人是試圖救人的朋友，在下城Spring Street車站被駛來的4號線列車撞擊身亡。事發後不少人惋惜說，若地鐵月台裝有防護門，讓人無法跳下或跌落軌道，事故就可避免。

紐約市共有472個地鐵站，要在每個車站都安裝上至天花板下至地面的月台門，無疑需要耗費巨資與漫長時間。大都會運輸署(MTA )計劃在未來30年內投入71億元，用於改善車站以符合「美國身心障礙者法」(ADA)的無障礙標準；但預計最早要到2055年才能實現95%車站的全面合規。

但是不是在2055年之前，MTA就可以無所作為，不用想辦法封閉月台，聽任任何未授權人員因任何原因侵入軌道呢？當然不是。在地鐵軌道一再傳出有人被碾壓、被撞死的事故的當下，MTA在持續推進上述長遠規畫的同時，必須著手封閉月台的臨時措施，防止閒雜人等侵入軌道。

這樣的封閉或半封閉的月台門除了提升乘客安全，還能為MTA帶來其他好處。例如減少被扔進軌道的垃圾，從而消除引發昂貴延誤的軌道火災風險。MTA還能藉此實現車站的溫控管理，提供冬暖夏涼的候車環境。

無可否認，MTA既要完成五年資本計畫、維持現有服務正常運作，又要面對與員工即將到期的勞資協議，困難不小。但MTA有來自曼哈頓堵車費的收入，可用於推動重要的基礎設施項目；此外，過去數年也獲得薪資稅和其他費用挹注資金。各種地鐵廣告也帶來可觀的收入。

在這些收入來源中必能撥出一小部分資金，以啟動一項封閉地鐵月台的計畫。沒有人期望所有472個車站的月台能在一夜之間完成封閉，因此費用和時間不應成為MTA不制定並啟動計畫的藉口。若從明年起，每年能完成一個、五個甚至10個車站的月台門安裝並因而拯救生命，這樣的努力就是值得的。