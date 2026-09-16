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9/11政治化 25周年最大遺憾

紐約客談
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9/11恐襲事件25周年紀念活動已過去一周，但關於這一活動的爭議仍未停歇。起初是部分罹難者家屬要求紐約市現任市長曼達尼(Zohran Mamdani)勿出席，在曼達尼當天與諸多政要出席後僅數小時後，網路上立即盛傳曼達尼與民主黨籍國會議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)唱名默哀儀式時說笑，對遇難者極不尊重。這一傳言既出，保守派陣營對兩人口誅筆伐。

然而9/11次日，劇情反轉。首先是民主黨籍的前華裔州眾議員牛毓琳在社媒X平台上發帖說：「那完全不是真的。」她說，當天曼達尼不僅聽完了每一個名字，並在結束後又花45分鐘與家屬交談。歐凱秀也是早上7:30便抵達，並參與了整場儀式。她說，網路視頻中歐凱秀和曼達尼看似發笑的那短暫一刻，只是因為她本人走向他們打招呼，被別有用心者斷章取義而已。

無獨有偶，過去批評曼達尼不遺餘力的前市長朱利安尼(Rudy Giuliani)的高階幕僚麥克·拉古薩(Michael Ragusa)，此刻也一反常態為曼達尼說公道話，他在X平台寫道：「嬉笑影片並非事實。我全程站在他們旁邊，鏡頭只是拍到她跟他打招呼而已。」他說，作為一名「終身共和黨人」，他「對這種假新聞感到厭煩」。

牛毓琳與拉古薩，雖然政治立場南轅北轍，但此刻異口同聲替曼達尼澄清，是因為他們尊重事實，不希望謬種流傳，更不希望一場本該展現美國人團結的活動變得政治化。

當今美國正處於高度政治兩極化時代，對於25年前在9/11襲擊中遇難的所有人，以及此後因參與搜救復原工作罹患疾病而離世的人來說，我們無法作為一個團結的國家來標記這個肅穆的時刻，無疑是一種遺憾與恥辱。

我們在9/11當天看到了無私的英雄主義與犧牲。那時我們是一個團結的國家。如今一些人在9/11議題上無休止地政治操弄，實在是國家的悲哀。

精華 FAQ

  • 因網路流傳他與歐凱秀在唱名默哀時說笑的影片，保守派據此批評兩人不尊重遇難者，讓原本莊嚴的紀念活動迅速陷入輿論風暴。

  • 民主黨籍前華裔州眾議員牛毓琳與朱利安尼前高階幕僚拉古薩都出面表示，影片只是拍到歐凱秀打招呼的瞬間，並非刻意嬉笑。

  • 作者認為9/11本應是展現美國團結與哀悼的時刻，卻被政治立場與假訊息反覆操弄，反映當前社會高度極化，是一種遺憾與恥辱。

曼達尼 紐約市 歐凱秀

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