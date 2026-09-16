9/11政治化 25周年最大遺憾

9/11恐襲事件25周年紀念活動已過去一周，但關於這一活動的爭議仍未停歇。起初是部分罹難者家屬要求紐約市 現任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)勿出席，在曼達尼當天與諸多政要出席後僅數小時後，網路上立即盛傳曼達尼與民主黨籍國會議員歐凱秀 (Alexandria Ocasio-Cortez)唱名默哀儀式時說笑，對遇難者極不尊重。這一傳言既出，保守派陣營對兩人口誅筆伐。

然而9/11次日，劇情反轉。首先是民主黨籍的前華裔州眾議員牛毓琳在社媒X平台上發帖說：「那完全不是真的。」她說，當天曼達尼不僅聽完了每一個名字，並在結束後又花45分鐘與家屬交談。歐凱秀也是早上7:30便抵達，並參與了整場儀式。她說，網路視頻中歐凱秀和曼達尼看似發笑的那短暫一刻，只是因為她本人走向他們打招呼，被別有用心者斷章取義而已。

無獨有偶，過去批評曼達尼不遺餘力的前市長朱利安尼(Rudy Giuliani)的高階幕僚麥克·拉古薩(Michael Ragusa)，此刻也一反常態為曼達尼說公道話，他在X平台寫道：「嬉笑影片並非事實。我全程站在他們旁邊，鏡頭只是拍到她跟他打招呼而已。」他說，作為一名「終身共和黨人」，他「對這種假新聞感到厭煩」。

牛毓琳與拉古薩，雖然政治立場南轅北轍，但此刻異口同聲替曼達尼澄清，是因為他們尊重事實，不希望謬種流傳，更不希望一場本該展現美國人團結的活動變得政治化。

當今美國正處於高度政治兩極化時代，對於25年前在9/11襲擊中遇難的所有人，以及此後因參與搜救復原工作罹患疾病而離世的人來說，我們無法作為一個團結的國家來標記這個肅穆的時刻，無疑是一種遺憾與恥辱。

我們在9/11當天看到了無私的英雄主義與犧牲。那時我們是一個團結的國家。如今一些人在9/11議題上無休止地政治操弄，實在是國家的悲哀。