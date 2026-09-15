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紐約客談／紐約企業AI使用率飆升 新人就業難

紐約客談
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人工智能(AI)正在快速進入紐約職場，紐約聯邦準備銀行最新調查顯示，逾六成服務業公司已使用AI，高於去年的四成，約半數製造商也已採用相關技術，較去年增加近一倍。AI雖尚未大規模取代現有員工，企業卻已開始減少招聘新人。城市未來中心(Center for an Urban Future)數據顯示，自2022年以來，紐約市初階科技職缺減少近一半。

對已有經驗的工程師、律師或金融從業者而言，AI可以是提高效率的工具；但對剛畢業或準備轉行的年輕人來說，AI更像是一名不必領薪、卻已搶走入場券的競爭者。企業未必會解雇一名資深工程師，卻可以讓他借助AI完成過去需要兩名初階員工承擔的工作。

這對紐約的影響尤其深遠，科技職位過去是不少畢業生，包括許多亞裔移民家庭子女躋身中產的重要通道。相較於依賴人脈和家庭資源的傳統行業，科技業曾以技能為導向，讓缺乏背景的年輕人仍能憑培訓和努力入行。如今，當初階職位逐漸消失，最先被拒於門外的，往往正是最需要這條向上流動渠道的人。

市府不能阻止技術進步，也不應為了保住可能被技術取代的職位而限制企業採用AI；但政府有責任確保科技轉型，不會以犧牲整代年輕人的職業起點為代價。城市未來中心提出的六個月帶薪實習、勞動力培訓基金，以及招募百家大型企業提供AI相關實習，正是值得推動的方向。

真正的危機，不是AI明天會不會奪走所有人的飯碗，而是今天的年輕人是否還能獲得第一份工作。紐約若只追求成為AI領先城市，卻任由通往科技業的第一級階梯消失，最終擁有的或許是一個更有效率的經濟，卻也是一個更難向上流動的城市。

精華 FAQ

  • 紐約聯邦準備銀行調查顯示，逾6成服務業公司已使用AI，較去年明顯上升；約半數製造商也已採用，接近去年增加近1倍，顯示企業導入速度很快。

  • AI目前未大規模取代現有員工，但企業開始減少招聘新人。資深員工可借助AI提高效率，原本需要2名初階員工完成的工作，可能由1名有經驗者加上AI處理。

  • 因為科技職位過去是畢業生和移民家庭子女進入中產的重要通道，如今初階職缺快速消失，自2022年以來紐約市初階科技職缺減少近一半，讓新人更難跨進職場。

人工智能 亞裔 紐約市

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