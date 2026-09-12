紐約客談╱華埠道路安全改造 刻不容緩

曼哈頓華埠的曼哈頓大橋橋頭，10日再傳奪命車禍。一輛載滿木製托盤的平板卡車從大橋上急駛而下，在堅尼路(Canal St.)與包厘街(Bowery)路口失控衝上人行道，釀成一死兩傷的悲劇。這起事故不僅奪走了一條無辜的生命、毀了一個家庭，更以血淋淋的代價警告市府當局：華埠的道路安全改造已刻不容緩，切不可一拖再拖。

堅尼路與包厘街路口素有「死亡路口」之稱。地形上曼哈頓大橋下橋處為急轉彎加上下坡路段，車輛若未大幅減速，極易因離心力與慣性衝出車道。再加上這裡行人如織、商舖林立，過大的車流量與急馳的車速，讓這一路口成了名副其實的「死亡陷阱」。僅過去一年，這裡就發生多起造成行人重傷甚至致命的車禍。街坊與安全倡導組織早就一再疾呼改善，但每一次事故後的警鐘，似乎都未能在第一時間換來足夠迅速的行政作為。

市交通局雖已展開堅尼路的重塑工程，卻將重點放在百老匯 以西的路段，而將死傷更頻繁、危險程度更高的百老匯以東路段延至明年處理。這種「先易後難」的思維，固然有其工程與社區溝通的考量，但在面對人命關天的安全議題時，卻顯得無比遲鈍與麻木。當局即使已在橋頭採取了縮窄出口路幅、降低減速彎道速限等微調措施，但若沒有徹底的道路重新設計與強力執法配合，依然無法阻止失控車輛衝向行人。

面對一而再，再而三的奪命車禍，交通局必須加速對堅尼路東段的改造計畫，同時考慮降低大橋速限並加裝測速照相。社區反對聲浪固然需要溝通，但行人的生命安全永遠高於停車位的存廢與一時的交通便利。

面對日復一日的交通威脅，唯有市府展現決心加速工程進度，社區攜手配合，才能為華埠居民築起一道真正能保命的安全防線，別讓下一個無辜的行人，再次成為政策延誤下的受害者。