9/11文件解密 紐約市府會不會挨告
曼達尼市府在9/11事件25周年紀念日前夕，首度公布多達17萬份的歷史文件與內部郵件，不同尋常地的披露在2001年9/11恐襲發生後，當時的朱利安尼市府高層早已清楚掌握曼哈頓下城空氣中含有高濃度劇毒物質，卻選擇對公眾隱瞞真相、淡化健康風險，目的僅是為了讓企業盡速復工、學校及早復課，以維持社會運作正常的假象。
這段被掩蓋四分之一世紀的黑幕一曝光，立即引發社會強烈憤慨。然而，真相大白之後，紐約市府是否會面臨鋪天蓋地的受害者求償訴訟？法律專家給出的答案卻是：幾乎不可能。
市府在法律層面上的「免死金牌」，主要源於龐大的法律障礙與制度設計。首先，絕大多數受到毒空氣影響的救援人員與居民，當年皆已申請「9/11受害者補償基金」(Victim Compensation Fund)。該聯邦基金的法律前提，就是申請者須放棄對政府機關提出任何訴訟的權利。
其次，假若有人堅持提告，必須在事隔25年後的今天，向法庭證明其罹患的癌症、肺部疾病或重症，完全是由當年「原爆點」(Ground Zero)的毒空氣所致，且排除這四分之一世紀以來其他任何環境或生活因素。這在醫學與法律實務上幾乎是無法達成的任務。
曼達尼市府解密這批檔案，其價值不在於法律對決或金錢賠償，而在於道德審判與歷史責任。誠如9/11健康權益倡導者所言，追求解密這些文件從不是為了把市府告到破產，而是要還給受害群體一個公道，並確保現行的醫療照護與福利預算能長期獲得保障。
這場遲到了25年的文件揭露，為全球公共治理敲響了警鐘。當面對重大災難時，政府若以「經濟復甦」或「維持秩序」為由欺瞞大眾，付出代價的往往是無辜市民的生命與健康。儘管市府或許能憑藉法律條款免於巨額賠償，但在歷史與道德的法庭上，這場掩蓋真相的決策早已被定罪。
文件顯示，朱利安尼市府高層當年已知曼哈頓下城空氣含高濃度劇毒物質，卻疑似為促使企業復工、學校復課而淡化風險，對外隱瞞真相。 因為多數受影響者已申請9/11受害者補償基金，等於放棄對政府訴訟權；而且要在25年後證明疾病完全源自Ground Zero毒空氣，幾乎不可能。 它的重點不在金錢賠償，而在道德審判與歷史責任，讓受害者知道真相，也促使社會持續支持相關醫療照護與福利預算。
精華 FAQ
文件顯示，朱利安尼市府高層當年已知曼哈頓下城空氣含高濃度劇毒物質，卻疑似為促使企業復工、學校復課而淡化風險，對外隱瞞真相。
因為多數受影響者已申請9/11受害者補償基金，等於放棄對政府訴訟權；而且要在25年後證明疾病完全源自Ground Zero毒空氣，幾乎不可能。
它的重點不在金錢賠償，而在道德審判與歷史責任，讓受害者知道真相，也促使社會持續支持相關醫療照護與福利預算。
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