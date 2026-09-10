曼達尼 市府在9/11事件25周年紀念日前夕，首度公布多達17萬份的歷史文件與內部郵件，不同尋常地的披露在2001年9/11恐襲發生後，當時的朱利安尼 市府高層早已清楚掌握曼哈頓下城空氣中含有高濃度劇毒物質，卻選擇對公眾隱瞞真相、淡化健康風險，目的僅是為了讓企業盡速復工、學校及早復課，以維持社會運作正常的假象。

這段被掩蓋四分之一世紀的黑幕一曝光，立即引發社會強烈憤慨。然而，真相大白之後，紐約市 府是否會面臨鋪天蓋地的受害者求償訴訟？法律專家給出的答案卻是：幾乎不可能。

市府在法律層面上的「免死金牌」，主要源於龐大的法律障礙與制度設計。首先，絕大多數受到毒空氣影響的救援人員與居民，當年皆已申請「9/11受害者補償基金」(Victim Compensation Fund)。該聯邦基金的法律前提，就是申請者須放棄對政府機關提出任何訴訟的權利。

其次，假若有人堅持提告，必須在事隔25年後的今天，向法庭證明其罹患的癌症、肺部疾病或重症，完全是由當年「原爆點」(Ground Zero)的毒空氣所致，且排除這四分之一世紀以來其他任何環境或生活因素。這在醫學與法律實務上幾乎是無法達成的任務。

曼達尼市府解密這批檔案，其價值不在於法律對決或金錢賠償，而在於道德審判與歷史責任。誠如9/11健康權益倡導者所言，追求解密這些文件從不是為了把市府告到破產，而是要還給受害群體一個公道，並確保現行的醫療照護與福利預算能長期獲得保障。

這場遲到了25年的文件揭露，為全球公共治理敲響了警鐘。當面對重大災難時，政府若以「經濟復甦」或「維持秩序」為由欺瞞大眾，付出代價的往往是無辜市民的生命與健康。儘管市府或許能憑藉法律條款免於巨額賠償，但在歷史與道德的法庭上，這場掩蓋真相的決策早已被定罪。