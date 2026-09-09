改善公校首要任務 減少孩子無故缺課

紐約市公校 明(10)日開學，開學首日，市教育局恐怕就將面臨一個難堪的話題：全市每三名學生中就有一人將缺席至少10%的學年課程。

長期缺課是影響學生學業成績最明顯的障礙。哪怕紐約市學校擁有最好的課程、最合格的師資和取之不盡、用之不竭的資金，假若孩子們不到校上課，學校當局的努力也白廢。難怪有多達一半學生在學年結束時無法達到相應年級的閱讀水平。

學生長年缺課現象在新冠疫情 期間爆發，此後便持續居高不下。據統計，2018至2019學年，紐約市學生的長期缺課率為26.5%，五年後更飙升至34.8%。而在2024至2025學年，有37.8%的幼稚園學生長期缺課。

研究表明，從低年級就養成的缺課毛病與學校及日後生活的負面後果密切相關，包括標準化考試成績較差，以及涉入毒品和刑事司法系統的可能性更高。而在所有缺課類型中，未請假的無故缺勤所占比率最大，對學業成績的影響也最為嚴重。高缺勤率會破壞課堂教學，致使保持高出席率的同學更難學習。

市教育局在每名學生身上的支出超過4萬2000元，結果卻有如此高比率學生長期缺課，市教肓當局必須採取有效措施解決。前市長彭博(Mike Bloomberg)任上曾於2010年發起運動，以減少學生長期缺課。這項努力包括多媒體廣告、將問題兒童與「成功導師」配對，由名人錄製自動電話，敦促學生上學等。結果在參與彭博計畫的100所學校中，有58所的長期缺課率下降。

現在市教育局要求每所學校指定一名工作人員，將其培訓為「預防缺勤協調員」，不失為一個好的嘗試。這些工作人員應提供各種支持，以確保家庭定期帶學生上學，並對超過一定無故缺勤次數的人實施相應懲罰。教育局接下來必須通過早期預警系統鎖定高風險學生，以標記無故缺勤並迅速介入。