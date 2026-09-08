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紐約客談／曼達尼挺勞工 也該聆聽業主聲音

紐約客談
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今年的勞工節當天，市長曼達尼(Zohran Mamdani)宣布設立全美首個「工人權力辦公室」(MOWP)，並明確表示將利用市政資源與召集力， 幫助基層勞工連結權利資源及組建工會。

這一舉措不僅履踐了曼達尼競選時的左派承諾，更標誌著紐約市府的角色發生了根本性轉變，從傳統的法規仲裁者，直接變為推動勞工運動的「官方助攻手」。從保障基層權益的角度看，市府的初衷無可厚非；然而，在當前紐約經濟復甦緩慢、罷工與勞資摩擦頻傳的背景下，市府將行政權力深度傾斜給勞工組織，是否會加劇勞資對立？

自曼達尼上任以來，其執政理念給本地勞工運動注入了強心針，各行各業的提薪要求與罷工呼聲持續升溫。而如今，當市府官方網站開始提供「如何組建工會」的指導，乃至由市府官員協助對接工會資源時，這無異於在勞資博弈中將重錘壓向了資方。若激進的勞工運動因此常態化，導致城市公共服務與商業運作頻繁陷入癱瘓，最終埋單的依然是全體紐約市民。

對於華社而言，勞資天秤的傾斜將尤為衝擊，他們以餐飲、超市及小型零售等中小企業為主，長期承受高租金、高稅負與人力成本的多重擠壓。回顧華埠歷史，餐館的勞資糾紛若缺乏理性，多陷入兩敗俱傷的雙輸局面，老闆關門歇業、員工也失去飯碗。

良好的城市治理絕非非黑即白的陣營對立，紐約之所以能保持全球經濟中心地位，靠的是包容的商業環境與繁榮的市場活力。在扶持勞工的同時，市府同樣需要聽取中小企業主與各行業商會的聲音，適時提供法規輔導與轉型資助，避免激進政策衝擊實體經濟。

面對可能進一步升溫的罷工浪潮，市府應扮演公正的中立協調者，而非盲目偏袒一方，確保城市機能與市民日常生活不致遭受嚴重衝擊。

精華 FAQ

  • 他宣布設立全美首個「工人權力辦公室」，並表示市府將運用資源與召集力，協助基層勞工接觸權利資源、組建工會，顯示其明確站在勞工一側。

  • 文章認為市府從中立仲裁者轉為勞工運動的官方助攻手，可能把行政力量過度傾向勞方，進一步刺激罷工與勞資對立，甚至衝擊公共服務與商業運作。

  • 作者指出華社多以餐飲、超市和小型零售為主，長期承受高租金、高稅負與人力成本壓力；若勞資衝突失控，往往會形成雙輸，老闆與員工都受害。

曼達尼 紐約市 罷工

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