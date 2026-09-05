紐約客談／處理移民問題 不應片面和極端

紐約是一座由移民 建立的城市，移民對經濟、文化和社區發展都有重要貢獻。但支持移民，不等於執行移民法可以有選擇性；強調人道，也不代表政府應對非法入境、逾期居留或涉及犯罪者視而不見。

近年大量新移民湧入紐約，市府投入巨額資源，提供住宿、餐食、醫療、教育及法律服務。這些措施有其人道考量。但公共資源並非無限，當本地居民同樣面對高房租、醫療負擔、公共住房長期輪候和社會服務不足時，納稅人有權追問：政府的責任應到哪裡？有限資源又該如何公平分配？

提出這些問題，不等於排斥移民。政府本來就有責任確保福利和援助真正流向有需要的人，並防止制度被濫用。如果只要談到移民福利成本，就被視為不近人情，反而會讓正常的公共政策討論失去空間。

治安問題也是如此。沒有合法身分並不代表就是罪犯，多數移民只是希望在美國過安穩生活。但若無證移民涉嫌搶劫、暴力、毒品、幫派或其他嚴重犯罪，執法機關當然應依法處理。此時若因片面政治考量，刻意阻礙地方執法與聯邦移民執法銜接，同樣值得質疑。

ICE的執法方式可以、也應受到監督，包括是否遵守正當程序、是否誤抓等問題。但監督ICE和否定移民執法本身，是兩回事。既然國家制定了入境、居留和遣返規則，就必須有人執行，否則法律只會變成紙上規定，對那些多年依法排隊申請簽證、綠卡和入籍的人也不公平。

移民政策不應只有「歡迎」和「驅逐」兩個極端。對守法、長期居住並具有家庭及社區聯繫者，可以討論合理的合法化途徑；對真正需要庇護者，也應給予公平審理。但對涉及嚴重犯罪、屢次違法或已依法確認應被遣返者，政府同樣有責任執行法律。