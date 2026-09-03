精神病患未治 警力不足威脅治安

今年4月在曼哈頓中央車站 曾發生用砍刀砍人的事件，6月在曼哈頓賓州車站發生七人遭刺傷事件，如今在曼哈頓時報廣場又發生隨機殺人案，被刺身亡的32歲女子皮亞森蒂(Erin Piacenti)，生前為美國銀行的一位部門副主管。三起案件都發生在光天化日之下的公共場所，行凶者有一個共同特點，就是都患有未經治療的嚴重精神疾病。

精神病患者須獲適當治療，若無適當治療，紐約市警就必須介入，防止他們到街頭遊蕩，以保障市民及精神病患自身的安全。這似乎是城市治理的ABC。然而，市府在上個預算審查季顯然忘記了這一點。

2027財年預算案於5月12日公布，距離4月曼哈頓發生的的砍人事件僅過一個月，距離一名精神不穩定的患者從表維醫院出院後，將76歲老婦推下地鐵階梯摔死，也僅過五天。然而預算案卻未為嚴重精神疾病提供任何新資金。在市長曼達尼 設立社區安全辦公室的行政令中，對嚴重精神疾病甚至隻字未提。

儘管市警總局局長蒂池希望能在年底前招聘550名警員，部署到街頭，她的願望卻落空。此次49歲的皇后區居民西斯內羅斯(Pamela Cisneros)在連刺兩人並威脅警員安全時遭警察擊斃，西斯內羅斯的家人批評警員處置不當。殊不知紐約市警員每年處置17萬餘起「情緒失控者」(EDP)求助電話，且警方在解決99%的事件時並未使用任何武力，而在使用武力的1%案件中，絕大多數都是非致命武力；當使用致命回應時，往往是萬不得已。

紐約市警局正面臨嚴重的人力危機，截至2025年底，本市約有3萬3832名正規警員，而因退休和辭職原因，平均每月都要減少316名警員。在紐約市警員冒著生命危險保護紐約市民時，市府至少能做的，就是雇用更多警員，增添警力。

曼達尼上任後試圖用心理健康工作者而非警員去面對精神病患者，然而這一做法似乎效果不彰。當精神病患直接威脅居民健康時，仍須由警員出面應對。