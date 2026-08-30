紐約客談／取消種族性別申報 不等於放棄反歧視
聯邦平等就業機會委員會(EEOC)擬取消大型僱主每年申報員工種族及性別資料的規定，引來紐約市府反對。市府認為，少了這些資料，政府將更難發現不同族群在招聘、升遷及職業分布上的差距，進而削弱反歧視執法。
問題在於，反對就業歧視，是否就必須要求企業年復一年按照種族和性別替員工分類，再向政府集中申報？
美國反歧視法律的核心，本應是保障每個人不因種族、性別等因素受到不公平待遇。企業若因求職者的族裔或性別拒絕僱用，政府當然應依法調查；但「禁止按種族區別對待」，與「要求僱主持續按種族替員工分類」，本來就是兩回事。
EEOC此次主張取消相關申報要求，其中一個理由，就是現行制度不論企業是否曾遭歧視投訴，都要求符合條件的僱主定期提交資料，形成額外行政和合規成本。對大型企業而言或許尚可承受，但這不代表政府就應無限延續一套成本高昂的資料蒐集制度。
更重要的是，若政府過度依賴人口比例來判斷是否存在歧視，也容易把「結果不同」與「受到歧視」混為一談。一家公司不同職位的男女或各族裔比例不一致，可能值得進一步研究，卻不能僅憑統計差距就認定存在違法行為。招聘結果還受到教育、專業、經驗、申請者組成等多重因素影響。
真正有效的反歧視執法，應建立在具體事實之上：招聘標準是否不一致，同等資歷者是否遭差別待遇，升遷、薪酬或解僱是否存在歧視證據。這些才應是政府集中資源調查的重點。
取消申報制度並不會取消反歧視法律，也不會讓就業歧視變得合法。受害者仍可申訴，執法機構仍有責任調查，違法僱主也仍須承擔責任。
文中指出，EEOC認為現行制度即使沒有歧視投訴，也要求符合條件的僱主定期提交資料，會增加額外行政與合規成本，因此主張取消這項申報要求。 紐約市府擔心少了種族與性別資料，政府更難觀察不同族群在招聘、升遷與職業分布上的差距，進而削弱發現與執行反歧視政策的能力。 文章認為反歧視的核心是防止不公平待遇，不等於必須長期按種族分類員工；執法重點應放在招聘標準是否一致、同等資歷者是否被差別對待等具體事實。
精華 FAQ
文中指出，EEOC認為現行制度即使沒有歧視投訴，也要求符合條件的僱主定期提交資料，會增加額外行政與合規成本，因此主張取消這項申報要求。
紐約市府擔心少了種族與性別資料，政府更難觀察不同族群在招聘、升遷與職業分布上的差距，進而削弱發現與執行反歧視政策的能力。
文章認為反歧視的核心是防止不公平待遇，不等於必須長期按種族分類員工；執法重點應放在招聘標準是否一致、同等資歷者是否被差別對待等具體事實。
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