紐約客談／改名安大略湖 不如多做正事

改完南邊的「墨西哥灣 」，這次輪到北邊的安大略湖了。川普 總統27日簽署行政令，將美加邊境的「安大略湖」(Lake Ontario)在聯邦官方地圖上改名為「美國湖」(Lake America)。這一舉動表面上意在對加拿大 展現強硬的外交與關稅談判立場，但從現實治理、歷史文化與大眾福祉的角度切入，這項更改地名的政策不僅完全沒有必要，更是對國家行政資源的浪費。

從歷史與地理客觀事實來看，Ontario一詞源自原住民溫達特語(Wendat)，意為「美麗之湖」或「大湖」，其名稱與歷史脈絡遠早於美、加兩國的建國宣言。「安大略」一詞並非加拿大獨享，安大略也湖並非美國獨占的內陸湖泊，而是美、加兩國共管共享的跨國水域。因此刻意改掉這一名字，不僅沒有讓美國更加偉大，反而降低美國的氣量。

美國總統的一道行政命令固然能暫時修改聯邦資料庫中的地標塗色，逞了口舌之快，卻無法動搖加拿大端的行政命名與國際習慣。緊鄰加拿大的紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)與當地地方官員就已明確拒絕配合此項變更，意味著同一水域將在法理與地方公文上面臨名稱分歧，只會在跨國地圖標示、航運管理與地方觀光推廣上製造無謂的行政混亂。

更深層的問題在於，在美加貿易摩擦加劇、關稅談判破裂的關鍵時刻，改名恐怕成為轉移焦點的「政治秀」。然而最近的多項民調都顯示，民眾早已厭倦那種「偉大」、「勝利」的迷魂湯，他們最關心的還是通膨、治安以及企業出口受阻等與切身利害相關的議題。

符號政治無法取代實質治理。面對經濟高壓與國際關係裂痕，執政者應將精力集中於促進經濟發展、降低大眾生活成本並解決實質的貿易爭端。安大略湖永遠在那裡，民眾需要的是改善民生的政策，而不是一幅重新塗鴉的地圖。期中選舉在即，主政者應有更多正事要做。