紐約客談／Nike噱頭 凸顯住房可負擔性危機

運動品牌耐吉(Nike)將於本月29日在曼哈頓 下城果園街(Orchard Street)舉辦一場別開生面的街頭短跑比賽，決出的兩名優勝者的獎品也很特別，是「一個月的免費房租」，獎金上限為4000元。這場將行銷噱頭與紐約年輕人居住痛點相結合的賽事，迅速在社群媒體上引發熱議。然而看似優渥的獎勵，卻如同一面鏡子，映照出紐約市近年來日益嚴峻的「住房可負擔性危機」(Affordable Housing Crisis)。

數據顯示，曼哈頓一臥公寓平均月租已攀升至5000元，即使在布碌崙 (布魯克林)也需3082元，皇后區 需約3605元，其平均租金讓許多年輕的工薪族望而卻步。這意味著，即便是在上萬人中脫穎而出，拚盡全力贏得Nike短跑冠軍的幸運兒，拿到的4000元獎金也還不足以支付曼哈頓一個月的平均房租。

一場原本旨在宣揚運動精神與街頭文化的商業活動，卻意外揭露了這座城市令人窒息的生活代價，是多麼具有諷刺意味！

「經濟學人」(Economist)剛發布的「凱莉·布雷蕭指數」(Carrie Bradshaw Index)，將紐約列為全美最不能負擔的城市之一。該指數計算，若將住房支出控制在收入的30%理想安全線內，單身租屋者所需的年薪遠超一般工薪階級。當居住這項基本生活需求變成了一場需要靠「幸運抽籤」與「全力衝刺」才能獲得短期紓解的競技運動時，這座城市的社會安全網無疑已經出現了巨大的裂痕。

Nike的行銷活動或許可以在短時間內為兩位跑者解決一個月的燃眉之急，但對於成千上萬在這座城市朝夕拚搏的普通市民，住房可負擔性危機絕對無法靠一場100公尺衝刺而一勞永逸。這需要政策制定者在保障租客權益、鼓勵住宅建設與市場機制之間找到真正的平衡，否則，這座偉大城市就將漸漸失去讓年輕人深耕與築夢的土壤。