紐約客談／ 開學季 不應成家庭財務挑戰

對許多家中有學童的家庭而言，開學季的開始可能不只是迎接新學年的興奮之情，而是要完成一份購物列單；現在距離開學不到一個月，紐約市 的家長們都開始整理起孩子去年還能使用的衣服和用品、或尋找折扣商品，為新學年添購衣物、鞋子、書包和各種學校用品。然而，對一些家庭而言，這已經不只是一個普通的購物任務，而是一場每年都必須面對的財務挑戰。

據美國零售聯合會(National Retail Federation)的數據，今年幼兒園至12年級學生的家庭平均預計要花費超過850元的開學用品；對一些紐約家庭而言，實際支出甚至更高。

這並非家長不懂得理財，相反地他們當中有些已提前規畫、貨比三家、重複利用能再使用的物品，但即便如此，有些錢始終省不了；譬如孩子們身體會長大，一年前合身的衣服或鞋子，到了這個學年已穿不下。

而且，一個家庭不應該需要制定一套精密的購物策略，才能負擔孩子正常上學所需的基本用品；開學季應讓人們重新思考，學校和社區能夠做些什麼來減輕家庭的負擔，例如，學校可以建立更完善的制服交換制度，讓孩子穿不下的制服能夠被其他家庭再次使用。

社區方面，非營利組織、民意代表辦公室舉辦的「返校日活動」，便是通過捐贈計畫把書包、文具等用品送給社區家庭；與此同時，學校也可以更加仔細地檢視每年要求家長購買的用品，避免增加不必要的家庭支出。

總而言之，一個新的學年，本應該讓孩子期待新老師、朋友以及返校讀書，而不是讓父母擔心自己是否有能力買齊購物清單上的每一樣東西，更不應該為家庭帶來額外的經濟負擔。