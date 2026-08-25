紐約客談／美加爆發貿易戰 紐約最遭殃

美、加兩國關稅談判破裂，雙方祭出大規模關稅制裁，加方除以牙還牙外，還揚言減少對美電力出口，一場歷史性的跨境貿易戰 瞬間拉開序幕。這場地緣政治與經濟政策的碰撞，其陣痛並非由兩國主政者獨自承受；地處邊境第一線且高度依賴跨境商業的紐約州 與紐約市，勢將成為首當其衝的「重災區」。

加拿大 向來是紐約州最大的國際貿易夥伴。美方對加拿大建材、水泥、紙張及各類大宗商品加徵高額關稅，直接重擊紐約上州的製造業與建設業。紐約州北部的許多中小企業，供應鏈早已與加拿大高度整合，缺乏充足的緩衝空間來吸收如此猛烈的成本激增。高昂的原材料進口成本，迫使基建計畫停擺、建案延宕，進一步推升地方營建與生產費用。

此外，邊境情緒的惡化與關稅壁壘，嚴重挫傷了跨境旅遊與消費意願。來自加拿大的觀光客一向是紐約州北部及水邊城鎮的經濟支柱，跨境旅客銳減直接打擊當地的零售業、旅宿業與餐飲業，讓本就脆弱的區域經濟雪上加霜。

這場貿易戰的震波也迅速傳導至紐約市。作為全球金融與消費中心，紐約市看似遠離邊境，實則無法倖免，例如：房地產與基建成本上漲，紐約市大規模地產開發與市政工程極度依賴進口建材；水泥與木材等材料價格暴漲，直接拖累房屋建設進度，甚至可能進一步推高原本已高不可攀的房價與租金。

美加關稅對日用品與供應鏈的擾動導致通膨加劇，最終將轉嫁給一般消費者，使得正面臨生活成本大幅上升沉重壓力紐約市居民更覺雪上加霜。

美加貿易戰的爆發，打破了數十年來穩固的北美供應鏈體系。無論是紐約上州的製造與旅遊業，還是紐約市的城市建設與零售市場，紐約全境正在為這場貿易決裂付出極其昂貴的代價。若兩國主政者意氣用事，繼續逞口舌之快，就無法盡速重回談判桌，紐約恐將持續承受這場貿易衝突所帶來的深遠傷害。