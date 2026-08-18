我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

槍殺妻子死囚18日伏法 佛州今年第13次執行死刑

菲律賓校園槍擊2死9傷 學生帶2把槍進校 還全程拍攝

紐約客談／收堵車費後 空氣有沒有變好？

紐約客談
聽新聞
test
0:00 /0:00

曼哈頓堵車費(Congestion Pricing)政策實施滿一年，關於這一政策對空氣品質的影響問題一直爭論不休。市衛生局與哥大的研究團隊也給出了截然不同的答案。市衛生局報告稱全市空氣品質「總體無顯著變化」，而哥倫比亞大學針對南布朗士的研究卻揭示「部分高速路周邊汙染惡化」。兩項報告看似矛盾，實則反映評估尺度、採樣密度與政策焦點上的本質差異。

首先，市衛生局採用的是全市及區域性宏觀視角，涵蓋曼哈頓收費區及五大區整體狀況。由於交通排放僅占全市PM2.5總排放量的約14%，曼哈頓收費區內約10%的車流量減少，稀釋到全市整體環境後，其統計顯著性自然微乎其微。哥大則採用極端微觀視角，專注於南朗士等特定社區。

其次，市衛生局依賴傳統的大型監測網，站點分布均勻但密度有限；哥大團隊與社區組織合作，在南布士密集部署了19個社區型空氣監測器。這讓哥大能夠精準捕捉到跨布朗士高速路等重型卡車繞道熱點的微觀變化，捕捉到被全市平均值所遮蔽的局部汙染飆升。

兩份研究也並非「非黑即白」，而是共同組成了評估大型公共政策的完整拼圖，均有參考價值。市衛生局的數據證實收費政策並未引發局部地區的汙染暴增，且車流量減少與大眾運輸量上升的趨勢明確，為收費制度提供了整體治理合流的合法性基礎。哥大的微觀數據為長期被忽視的少數族裔與低收入社區發聲，提醒政策制定者，宏觀的成功不能建立在微觀社區的犧牲上。

因此可以說，市衛生局看見了「森林」，確保政策方向大體無虞；哥大學者指出了「受損的樹木」，警示局部風險的存在。結合兩者的視角，才能推動政策從「粗放型收費」走向「精準型環境治理」。

精華 FAQ

  • 市衛生局的報告認為，全市空氣品質整體沒有出現顯著變化，顯示堵車費政策對宏觀環境的影響有限，但也沒有引發明顯惡化。

  • 因為市衛生局採全市宏觀視角、監測站點較少；哥大則聚焦南布朗士等社區，並密集設置19個監測器，因此更能捕捉局部污染變化。

  • 兩份報告合起來可補足彼此盲點：前者支持政策整體方向，後者提醒局部社區可能承受風險，促使未來治理從粗放收費走向精準環境管理。

堵車費 紐約客談 曼哈頓

上一則

抗老醫美專家陳惠萍醫師以玩美電波Oligio為客除皺紋效果佳

下一則

珊迪颶風受創勉強運轉13年 美鐵東河2號隧道大修啟用
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約堵車費開徵以來空汙未改善 首份相關報告點名汙染源

紐約堵車費開徵以來空汙未改善 首份相關報告點名汙染源
紐約市議會修法 要求市府提供狗便袋 改善狗主未清犬糞亂象

紐約市議會修法 要求市府提供狗便袋 改善狗主未清犬糞亂象
皇后區第25學區學生銳減11% 法拉盛多校仍超額爆滿

皇后區第25學區學生銳減11% 法拉盛多校仍超額爆滿
展望高地換邊停車首日 警方擺烏龍按舊規開罰

展望高地換邊停車首日 警方擺烏龍按舊規開罰

熱門新聞

結婚綠卡是很多移民申請綠卡的途徑。(本報檔案照)

婚姻綠卡越查越細 睡哪邊也要問…20年舊案仍會翻出

2026-08-13 19:06
一個以華人為主的商業性婚姻詐騙集團在十年內為超過1000名外國人辦理與美國公民的虛假婚姻，以騙取美國合法移民身分，受益者中絕大多數為中國人。圖中露臉男子為詐騙集團成員之一Anthony Cheng。(取自起訴書，檢方提供)

10年非法仲介1000中國人假結婚 華人詐騙集團遭訴

2026-08-12 13:17
長島市豪華公寓示意圖；與新聞無關。（美聯社）

紐約亞裔夫妻度假驚見陌生女「進家門」竟是門衛給的鑰匙

2026-08-12 17:10
32歲福州華女王楠紐約不幸病故，社區助其骨灰返回家鄉。(親子互助會提供)

華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里

2026-08-10 02:30
如果「客戶」不在紐約，該集團還能提供全球範圍內的「飛行服務」。圖為一對假結婚「新人」在中國遼寧省的鐵嶺辦理婚姻登記。(取自起訴書，檢方提供)

初次見面即領證 紐約從假婚姻到「真夫妻」的造假產業鏈

2026-08-12 19:41
紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。（歐新社）

曼達尼中文太標準 遭質疑「AI做的」市長團隊全說了

2026-08-17 16:33

超人氣

更多 >
華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉
無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招

無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招
妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」
微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫

微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫
伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事

伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事