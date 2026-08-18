紐約客談／收堵車費後 空氣有沒有變好？

曼哈頓 收堵車費 (Congestion Pricing)政策實施滿一年，關於這一政策對空氣品質的影響問題一直爭論不休。市衛生局與哥大的研究團隊也給出了截然不同的答案。市衛生局報告稱全市空氣品質「總體無顯著變化」，而哥倫比亞大學針對南布朗士的研究卻揭示「部分高速路周邊汙染惡化」。兩項報告看似矛盾，實則反映評估尺度、採樣密度與政策焦點上的本質差異。

首先，市衛生局採用的是全市及區域性宏觀視角，涵蓋曼哈頓收費區及五大區整體狀況。由於交通排放僅占全市PM2.5總排放量的約14%，曼哈頓收費區內約10%的車流量減少，稀釋到全市整體環境後，其統計顯著性自然微乎其微。哥大則採用極端微觀視角，專注於南朗士等特定社區。

其次，市衛生局依賴傳統的大型監測網，站點分布均勻但密度有限；哥大團隊與社區組織合作，在南布士密集部署了19個社區型空氣監測器。這讓哥大能夠精準捕捉到跨布朗士高速路等重型卡車繞道熱點的微觀變化，捕捉到被全市平均值所遮蔽的局部汙染飆升。

兩份研究也並非「非黑即白」，而是共同組成了評估大型公共政策的完整拼圖，均有參考價值。市衛生局的數據證實收費政策並未引發局部地區的汙染暴增，且車流量減少與大眾運輸量上升的趨勢明確，為收費制度提供了整體治理合流的合法性基礎。哥大的微觀數據為長期被忽視的少數族裔與低收入社區發聲，提醒政策制定者，宏觀的成功不能建立在微觀社區的犧牲上。

因此可以說，市衛生局看見了「森林」，確保政策方向大體無虞；哥大學者指出了「受損的樹木」，警示局部風險的存在。結合兩者的視角，才能推動政策從「粗放型收費」走向「精準型環境治理」。