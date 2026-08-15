紐約客談／工傷450萬元和解 無證客苦等8年

華工盧先生從一座發生移動、沒有護欄的腳手架墜落，左腳跟骨粉碎性骨折，從此無法重返建築工作。這宗案件最終以450萬元和解，金額引人注目，但更值得關注的，是一名無證工人在受傷後經歷的漫長等待，以及移民 身分如何令尋求司法救濟變得更加艱難。

盧先生沒有合法移民身分，也缺乏一般社會福利保障。受傷使他失去收入，訴訟又受到新冠疫情 及法院積案拖延，前後持續近八年。對一般人而言，出庭已意味著漫長程序及沉重壓力；對無證移民而言，走進法院還可能被視為一次身分暴露。當一名工人必須在維護自身權益與避免遭移民執法之間權衡，法律賦予他的權利，即使明載於法條，也可能因恐懼而難以真正行使。

紐約州 「勞工法」第240(1)條對高處作業安全作出明確規定，其保障並不因工人的移民身分而消失。建築業長期依賴移民勞工，部分人承擔危險、高強度的工作，卻因語言、身分及經濟條件處於弱勢。一旦發生事故，他們不僅要承受傷痛和失業，還可能因不熟悉法律、無力負擔生活開支，或擔心身分曝光而不敢追究責任。這種恐懼若被業者利用，最終受損的不只是個別工人，也會削弱整個工地安全制度。

然而，法律上的權利與現實中能否行使權利，仍有很大距離。語言障礙、醫療費用、失去收入及對移民執法的恐懼，都可能迫使受傷工人沉默。450萬元不能讓盧先生恢復健康，也無法歸還他失去的八年，但至少確認了一個原則：工地安全不應區分身分，司法救濟也不應只屬於有合法證件的人。值得追問的是，還有多少處境相似的工人，在受傷後未提出訴訟，甚至根本不敢走進法院。