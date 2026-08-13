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紐約客談／尋求合法居留 走捷徑易違法

紐約客談
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聯邦司法部12日宣布破獲一個協助假結婚移民美國的犯罪集團，這個犯罪集團在過去十年間收取高額費用，協助逾千名中國人與美國公民通過假婚姻以獲取綠卡，如今涉案核心成員與參與的公民皆面臨嚴重的刑事指控。這起案件再次給廣大移民群體敲響警鐘：尋求合法居留權無可厚非，但若走捷徑，恐會觸犯法律，終將付出無法承受的代價。

許多人在面對身分轉換的壓力和繁瑣的移民流程時，容易受不法業者「保證獲批」、「一站式包辦」等花言巧語所蒙蔽，將假結婚視為取得綠卡的快車道。這條捷徑看似不費力，實則一步一陷阱，一不小心，就會人財兩空，身分也泡湯。

如今聯邦機構對移民欺詐的審查愈來愈嚴格，從面談培訓、居住證明審核到後續追蹤，皆有縝密的防範機制。這類欺詐行為並不會因一時順利過關而可高枕無憂，即使僥倖取得了合法身分，一點小紕漏，都可能導致東窗事發，前功盡棄，法律的追訴與撤銷機制始終懸在頭頂。

鋌而走險參與假結婚欺詐，可能帶來難以挽回的法律與個人後果，包括：涉案者可能面臨共謀移民欺詐等多項聯邦罪名指控，須負刑責；即使已經成功取得綠卡，一旦欺詐事實被查實，身分將立刻被撤銷並面臨強制驅逐出境；即使已經歸化入籍，政府仍可依法撤銷其公民身分，追繳非法所得；移民紀錄中的欺詐行為也將成為終身汙點，未來再無任何合法申請移民或簽證的可能。

移民美國是一條需要時間、耐性與誠信的道路。透過合法渠道，無論是職業移民、親屬移民還是其他合法簽證延期，雖然過程漫長，但每一步都須走得踏實安心。面對移民身分的瓶頸，應尋求有執照、誠信良好的專業律師協助，遵循正當法律途徑解決問題。切莫因一時急功近利，將自己與家人推進萬劫不復的深淵。唯有誠實守法，才是紮根異鄉、安居樂業的正道。

精華 FAQ

  • 聯邦司法部查獲一個長期運作的犯罪集團，收費協助逾千名中國人透過假婚姻取得綠卡，核心成員與參與的美國公民都面臨嚴重聯邦刑事指控。

  • 因為移民欺詐審查愈來愈嚴格，從面談、居住證明到後續追蹤都有機制；即使暫時過關，也可能因細節曝光而被追責，最後人財兩失。

  • 涉案者可能被控共謀移民欺詐等罪名；綠卡可能被撤銷並強制驅逐，入籍者也可能被取消公民身分，且欺詐紀錄將影響未來所有移民申請。

移民 綠卡 美國公民

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