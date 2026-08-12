紐約客談／別讓激進教條綁架紐約

AI摘要 文章摘要整理： 本文認為曼達尼雖在治安上出現務實轉變，但仍受DSA廢警與反以色列等激進綱領牽制，恐削弱紐約的公共安全與社會穩定。

身為全球金融與文化樞紐，紐約市 的繁榮與穩定，建立在務實治理、公共安全以及包容多元的社會基石之上。然而市長曼達尼 (Zohran Mamdani)上任半年多以來，背負著「民主社會主義者」(DSA)旗手的標籤，一方面嘗試推動租金 管制與托育補助等經濟議題，另一方面在治安與國際議題上堅守DSA的激進教條，這已成為紐約市穩定發展的大隱憂。

不過曼達尼日前在受訪時，展現了在某些議題上與DSA激進主張不同的立場。他強調警察、監獄與司法系統在維持公共安全與社會正義中的必要性，並讓警政主管積極運作，持續打擊犯罪。這是一個令人欣慰的轉變，表明他開始意識到「治理」與「倡議」之間的巨大鴻溝。

然而曼達尼的局部切割還遠不夠。DSA的全國政治綱領明確呼籲「完全廢除警察與監獄系統」，甚至將維持治安的執法機構汙名化為「壓迫工具」。這種無視現實的理想主義，完全脫離了紐約市民的日常生活。城市的運作不能仰賴道德自我約束的理想假設，沒有強而有力的執法與司法後盾，紐約的治安成果將瞬間化為烏有。

除了公共安全，DSA的另一些立場更在紐約市引發了嚴重的族群裂痕與安全危機。作為全球以色列境外猶太人口最多的城市，紐約市近年來面臨反猶太主義仇恨犯罪顯著上升的嚴峻挑戰。然而DSA的官方綱領不但反對以色列政府，更包含了全面剝奪以色列自衛權力、停撥所有援助等實質上否定其國家生存權的激進極端立場。這種過度激進且帶有傾向性的政治修辭，無形中煽動了極端情緒，讓無辜的猶太市民身處不安中。

當前紐約需要的，是一位能夠跨越派系、回歸務實治理的領袖。曼達尼在維護警政運作上展現了理性與務實，值得肯定。但他必須拿出更大勇氣，公開摒棄DSA綱領中廢警與反猶等極端主張。唯有徹底擺脫教條主義束縛，他才能真正成為全民市長。